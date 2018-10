Friesland In der Landesliga der Männer haben die Boßler des Titelverteidigers aus Halsbek ihre weiße Weste gewahrt. Drei Teams stehen in der Verbandsliga noch verlustpunktfrei da.

• Landesliga

Halsbek - Bredehorn 5:0. Die Gastgeber siegten mit der ersten (50 Würfe/1,022) und zweiten Holzgruppe (50 Würfe/2,072) sowie der ersten (44 Würfe/141 m) und zweiten Gummigruppe (49 Würfe/95 m). „Alle Gruppen haben eine gute Leistung gezeigt“, freute sich Halsbeks Sprecher Arne Hiljegerdes: „Diesmal haben die gut aufgelegten Holzgruppen den Unterschied gemacht.“ Der Bredehorner Kapitän Simon Quathamer bilanzierte: „Ich bin mit unserer Leistung zufrieden. Halsbek war einfach einen Tick besser und hat verdient gewonnen.“

Grabstede - Kreuzmoor 10:4. Lange war die Partie offen. An der Wende waren die Gäste noch knapp vorn. Die Friesen waren zum Schluss aber mit drei Gruppen besser (1. Holz: 56 Würfe/1,047; 1. Gummi: 51 Würfe/5,065; 2. Gummi: 54 Würfe/3,084). Die Gäste hatten mit der zweiten Holz (51 Würfe/4,016) die Nase vorn. Grabstedes Kapitän Christian Albers sprach von einer soliden Leistung: „Aber zu unserem Ziel, 13,0 Durchgänge, fehlt uns noch ein gutes Stück.“ Kreuzmoors Mannschaftsführer Matthias Gerken analysierte: „Die Grabsteder haben mit den Topwürfen in der ersten Gummi die nötigen Schoet herausgeholt. Leider fehlte uns das Quäntchen Glück, um einen Punkt mitzunehmen.“

Westerscheps - Reitland 2:6. Der Schepser Vereinsvorsitzende Axel Kasper nannte den Hauptgrund für die Niederlage: „Ohne vier Stammwerfer sind wir nur schwer in den Wettkampf hinein gekommen.“ Zudem bemängelte er die Disziplin einiger Aktiver: „Weil sie zu spät zum Spiel erschienen sind, blieb keine Zeit zum Warmwerfen.“

Die Gäste waren hoch motiviert und lagen mit zwei Schoet and der Wende vorn. Die erste Holz der Reitlander siegte letztlich mit 50 Würfen (2,106), die zweite Holz mit 51 Würfen (2,014) und die erste Gummi mit 49 Würfen (1,038). Die zweite Gummi der Gastgeber feierte ein Erfolgserlebnis mit 51 Würfen (2,057).

Spohle - Schweewarden 16:0. Einseitige Partie: Die erste Holz der Gastgeber gewann mit 47 Würfen (6,070), die erste Gummi mit 49 Würfen (3,015) und die zweite Gummi mit 47 Würfen (7,057). Die zweite Holz der Gäste holte mit 51 Würfen immerhin 94 Meter heraus. Die Wesermärschler waren mit 17 Mann angereist. Einige einige Stammkräfte fehlten. So musste in den Gummigruppen umgestellt werden. Schon an der Wende (8:0) hatte sich die Niederlage der Gäste angedeutet. Die Schweewarder sind das einzige Team ohne Punktgewinn. Mannschaftsführer Stefan Freese erklärte: „Uns fehlen im Moment einfach einige gute Werfer, um in der Landesliga Fuß zu fassen. Wir versuchen weiter, zumindest zu Hause unser Ding zu machen.“ Der Spohler Spielführer Marcel Frerichs freute sich: „Das war eine starke Mannschaftsleistung. Das ist einfach eine top Truppe.“

• Verbandsliga

Leuchtenburg - Ruttel 6:2. Die ersten Punkte fuhren die Gastgeber ein. Es siegten die zweite Holz (3,124) und erste Gummi (2,038). Die Friesländer gaben in der ersten Holz (81 m) und zweiten Gummi (1,123) den Ton an.

Cleverns - Neustadtgödens 16:2. Der Leistungsunterschied Erster gegen Letzter wurde deutlich. Der zweite Heimsieg hatte sich schon bei der Wende angedeutet. Nur die erste Gummi aus Cleverns fiel mit vier Wurf Rückstand ab. Erfolgreich für die Gastgeber waren die erste Holz (47 Wurf/2,143), zweite Holz (49 Wurf/7,976) und zweite Gummi (47/5,093) Nur die erste Gummi unterlag mit 49 Wurf (2,083). Cleverns Mannschaftsführer Heiko Janssen bilanzierte: „Wir waren knapp besetzt, aber motiviert. Das war ein ungefährdeter Sieg mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung.“

Roggenmoor/Klauhörn - Altjührden/Obenstrohe 17:0. Mit einem weiteren Kantersieg verteidigten die Gastgeber eindrucksvoll die Tabellenführung gegen die bis dahin verlustpunktfreien Friesländer. Erfolgreich waren die erste (3,083) und zweite Holz (2,089) sowie die erste (9,085) und zweite Gummi (1,070).

Halsbek II - Schweinebrück 0:5. Der Absteiger bleibt mit dem knappen Erfolg in der Erfolgsspur. Es siegten die erste Holz (88 m), zweite Holz (28 m) und erste Gummi (4,103). Die Gastgeber holten mit der zweiten Gummi 135 Meter heraus.

Grabstede II - Wiefels 1:7. Auf die ersten Punkte muss der Aufsteiger weiterhin warten. Die Gäste machten mit der ersten Gummi (7,136) alles klar. Die drei Gruppenerfolge der Gastgeber (1. Holz: 2 m; 2. Holz: 1,001, 2. Gummi: 91 m) halfen Grabstede II am Ende nicht.

Zetel/Osterende - Hollwege 8:0. Die Friesen atmeten nach dem ersten Saisonsieg durch. Dazu trugen die erste Holz (4,090), zweite Holz (63 m), erste Gummi (32 m) und zweite Gummi (3,086) bei.

• Bezirksklasse

Moorwarfen - Moorriem 2:7. Der Absteiger bleibt in der Erfolgsspur. Nur die zweite Holz gab zwei Schoet und 90 Meter ab. Den Vorsprung holten die erste Holz (1,046), erste Gummi (2,141) und zweite Gummi (3,002) heraus.

Abbehausen - Waddewarden 5:10. Die Zweitgruppen der Abbehauser gingen baden. Die zweite Holz verlor mit acht Schoet und 39 Metern, die zweite Gummi mit einem Schoet und 124 Metern. Die Erfolge der ersten Holz (126 m) und ersten Gummi (4,059) waren zu wenig.

Waddens - Rosenberg 5:2. Der Aufsteiger freut sich über den ersten Saisonsieg. Die zweite Holz holte drei Schoet und 62 Meter heraus, die erste Gummi 54 Meter und die zweite Gummi einen Schoet und 63 Meter. Die erste Holz gab zwei Schoet und 41 Meter ab. Auf beiden Seiten sahen die Zuschauer tolle Würfe. An der Wende hatten die Gäste noch knapp vorn gelegen. Der Waddenser Boßelwart Holger Bruns war zufrieden: „Matchwinner war die zweite Holz.“ Rosenberg wartet immer noch auf die ersten Punkte.