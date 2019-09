Friesland Es geht wieder los: Am Sonntag startet die Boßelsaison der Männer. Die Landesligapartien starten um 13 Uhr.

Landesliga

Titelverteidiger Halsbek ist der Gejagte und große Favorit. Das glauben auch die Ligakonkurrenten. Für die FKV-Endrunde hatten sich neben Halsbek im Vorjahr auch Grabstede und Reitland qualifiziert. Halsbeks Sprecher Arne Hiljegerdes ist zuversichtlich: „Wir haben keine Zugänge. Es sind aber alle an Bord geblieben. Unser Saisonziel ist die Titelverteidigung.“

Der Grabsteder Bernd-Georg Bohlken ist ebenfalls ambitioniert: Sein Team will am Ende unter den besten Drei stehen, obwohl einige Stammkräfte nicht immer zur Verfügung stehen werden. Reitlands Kapitän Hauke Freese backt trotz der guten Platzierung in der Vorsaison kleine Brötchen: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Wir hoffen, so gut in die Saison zu starten, wie im vorigen Jahr.“

Bredehorns Kapitän Simon Quathamer ist realistisch: „Durch die Abgänge von Marten Penning nach Deternerlehe und Patrick Hattermann nach Spohle müssen wir unsere Ziele aus den Vorjahren runterschrauben. Es geht um den Klassenerhalt.“

Spohle strebt einen gesicherten Mittelfeldplatz an. Aus der Jugend werden Jannis Gerdes und Julian Rehme in die Erste eingebaut.

Kreuzmoor hat sich mit dem Boßelverein Bekhausen zusammengeschlossen. Geworfen wird ab dem Dorfkrug in Bekhausen auf der Dringenburger Straße. Die Bekhauser Timo Kuhlmann, Jörn Tellmann und Maik Brunken werfen in der Ersten. Dirk Freels steht verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Kreuzmoors Mannschaftsführer Matthias Gerken hält die Erwartungen zurück: „Ich sehe uns im unteren Mittelfeld. Auf unserer neuen Heimstrecke müssen wir uns erstmal zurechtfinden. Die Meisterschaft werden wohl wieder Halsbek und Grabstede untereinander ausmachen.“

Das Team aus Schweewarden möchten sich frühzeitig den Klassenerhalt sichern – „wie jedes Jahr“, betont Mannschaftsführer Stefan Freese. „Langfristig versuchen wir, uns weiter zu etablieren.“ Arndt Riesebieter ist nach Waddens gegangen. Neu im Team ist Janik Bruns aus Abbehausen.

Mentzhausen ist aufgestiegen. Damit ist die Wesermarsch erstmals mit vier Teams in der höchsten Spielklasse vertreten. In der Saison 2010/2011 schnupperten die Mentzhauser schon mal Landesliga-Luft. Der MTV peilt den Klassenerhalt an. Mannschaftsführer Ludger Ruch sagt aber auch: „Unser Ziel ist es, dass eine oder andere Landesliga Team zu ärgern. Mit einer geschlossener Mannschaftsleistung sollte das – wenn alle anwesend sind – vor allem zu Hause möglich sein, sofern wir die Leistung aus dem Vorjahr abrufen.“ Fest steht, dass zu Saisonbeginn nicht alle Stammkräfte zur Verfügung stehen.

Verbandsliga

Absteiger Westerscheps, der jüngere Leute einbauen will, ist einer der Favoriten im Titelkampf. Nach dem Aufstieg ging es für die Ammerländer gleich wieder abwärts. Seit Einführung des Spielbetriebs war Westerscheps bis zur Saison 2016/17 der Dino der Landesliga. Eine gute Rolle traut man auch der jungen Mannschaft aus Torsholt zu. Neuling ist Wiefels.

Bezirksliga

Absteiger Leuchtenburg will Fuß fassen. Zum Aufsteiger Waddewarden stehen weite Touren an.

Bezirksklasse

Den Weg in die Bezirksklasse musste Halsbek II antreten. Aufgestiegen sind Bentstreek und Grünenkamp. In dieser Staffel spielen auch Moorriem und Waddens. Die Moorriemer haben ihre Mannschaft neu formiert. Eike Janßen: „Wir hoffen, dass wir im oberen Mittelfeld dabei sind.“ Der Butjenter Boßelwart Holger Bruns nennt eine konkrete Platzierung: „Das Ziel ist Rang fünf. Wir setzen wieder auf unsere Jugend.“•