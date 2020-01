Friesland Mit Wetterkapriolen hatten die besten Boßlerinnen und Boßler im Friesischen Klootschießerverband (FKV) auf der Zielgeraden bei der Nominierung der Aktiven für die diesjährigen Europameisterschaften (Himmelfahrt) zu kämpfen. So bekamen es die Aktiven beim fünften und vorletzten Durchgang der Championstour 2019/ 2020 bei nasskalter Witterung mit stürmischen Regenschauern, aber am Ende auch noch Sonnenstrahlen zu tun.

Die männlichen Klassen warfen mit der Eisenkugel in Halsbek und die weiblichen Klassen in Pfalzdorf. Der EM-Kader für die Titelkämpfe in Schleswig-Holstein umfasst zwölf Männer. An der Spitze der Tageswertung in Halsbek gab es dabei einige Überraschungen. So gewann Stefan Siebolds mit 1786 Metern nach zehn Wurf und heimste dafür 15 Punkte ein. Es war das erste Mal, dass es der Burhafer auf der aktuellen Tour in die Punkteränge geschafft hat.

Rang zwei ging an Hendrik Rüdebusch (Vielstedt-Hude/ 1761 m). Der Klootschießer-Europameister fand auch mit der Eisenkugel die Spur. Dritter wurde Stefan Runge (Kreuzmoor/1727 m). Nur knapp dahinter sicherte sich Ole Renken (Grabstede) mit 1722 Metern Rang vier.

Durch den fünften Platz schöpft Matthias Gerken (1686 m) wieder Hoffnung in Sachen EM-Nominierung. In der Vorsaison Dritter der Championstour, war es beim Kreuzmoorer bis Samstag überhaupt noch nicht rund gelaufen. Über Punkte freute sich auch der Sechste Sven Frerichs (Ruttel/1675 m).

In den Punkterängen landete aus dem Landesverband Oldenburg auch Manuel Runge (Kreuzmoor/1586 m/11.). Knapp außen vor waren die beiden Bredehorner Werfer Kevin Dupiczak (1573 m/14.) und Simon Quathamer (1545 m/16.).

Auf Bernd-Georg Bohlken warteten die Starter indes vergebens. Der Grabsteder hatte bei Bilderbuchwetter bei dem zweiten Durchgang in Halsbek als Sieger noch die 2000-Meter-Marke geknackt. Der Gesamtführende Ralf Look (Großheide/1476 m/ 19.) musste sich nun mit einer Nullnummer zufrieden geben.

In der Gesamtwertung haben die ersten vier Sportler bereits genug Punkte für das EM-Team gesammelt. Angeführt wird das Feld von Look (43 Punkte), gefolgt von Fabian Schiffmann (Südarle/36), Hauke Gerdes (Willmsfeld/34) und Stefan Runge (Kreuzmoor/31). Trotz Startverzicht ist Bernd-Georg Bohlken (28/5.) gut dabei. Berechtigte Hoffnungen auf die EM-Mannschaft können sich auch Ole Renken (26/7.) und Manuel Runge (24./8.) machen.

Hendrik Rüdebusch (17) ist auf Platz neun geklettert. Ganz eng wird es beim letzten Championstour-Durchgang im Kampf um die restlichen Plätze. Von Rang 10 bis 15 beträgt der Unterschied gerade mal drei Punkte. Platz zwölf nimmt Sven Frerichs (14) ein. Die Bredehorner Kevin Dupiczak (9/16.) und Simon Quathamer (8/17.) befinden sich noch in Lauerstellung.

Bei den Frauen setzte in Pfalzdorf Titelverteidigerin Anke Klöpper (Südarle) mit 1829 m ein weiteres Ausrufezeichen. Damit kam sie nahe an ihre Siegesweite vom Auftaktwerfen in Pfalzdorf heran. Ordentlich Boden gut machte Feenja Bohlken (Halsbek/ 1685 m) als Tageszweite. Dritte wurde Hannah Janßen (Blomberg/1668 m), gefolgt von Astrid Hinrichs (Schweinebrück/1535 m) als Fünfte.

Lea-Sophie Oetjen (Zetel-Osterende/1392 m/12.) ergatterte noch einen Zähler. Die Schweinebrückerinnen Christine Janßen (1379 m/15.) und Jana Schonvogel (1326 m/19.) hatten sich mehr erhofft. Bei Leentje Eggers (Schweinebrück/1060 m/26.) lief diesmal nicht viel zusammen.

Sieben Frauen qualifizieren sich für den internationalen Vergleich. Sicher dabei sind Anke Klöpper (57 Punkte), Martina Goldenstein (Moordorf) und Astrid Hinrichs (beide 43). Gut aus sieht es für Feenja Bohlken (35) und Hannah Janßen (32). Julia Heiken (Schirumer-Leegmoor/25) ist Sechste, gefolgt von Jana Schonvogel (22). Lea-Sophie Oetjen hat bisher zwölf Punkte gesammelt.

In der männlichen Jugend gewann Til Steinhorst (Upgant-Schott/1559 m). Keno Alers (Rosenberg/1482 m) holte sich bei seinem Debüt auf Anhieb neun Punkte. Gleich dahinter folgte Thore Bruns (Waddens/1462 m).

Die Gesamtwertung führt Jan-Ole Emken (54) klar an. Auf den weiteren EM-Plätzen befinden sich Hendrik Bohlen (41), Hendrik Schollmann (Willmsfeld/39) und Marian Jahnke (Westeraccum/(38). Im Kampf um den EM-Reserveplatz fünf geht es eng zu.

Bei den Mädchen siegte in Pfalzdorf Imke Hiljegerdes (Halsbek/1678 m) mit über 100 Metern Vorsprung vor der Konkurrenz. Außerhalb der Punkteränge reihten sich fünf Friesländerinnen ein: Daria Goesmann (1267 m/14.), Anna Goesmann (beide Zetel-Osterende/1249 m/16.), Deike Kuhlmann (Grünenkamp/ 1195 m/17.), Tomma Heine (Ruttel/1136 m/21.) und Leonie Gerdes (Rosenberg/1977 m/22). Vier Mädchen erhalten die begehrte EM-Fahrkarte. Diese hat Imke Hiljegerdes mit 54 Punkten bereits sicher. Der letzte Durchgang mit der Nominierung der EM-Teams findet am 1. Februar statt.