Friesland Auch bei den Frauen sind am neunten Spieltag der Boßelsaison 2018/2019 die großen Überraschungen ausgeblieben. In der Landesliga ließ Schweinebrück in Spohle nichts liegen. Halsbek behauptete sich gegen Verfolger Schweewarden. Am kommenden Sonntag folgt das Gipfeltreffen.

• Landesliga

Halsbek - Schweewarden 6:2. Mit der Holzgruppe setzten die Gäste ein Ausrufezeichen. Sie gewannen zwei Schoet und zehn Meter. Halsbeks Mannschaftsführerin Talea Hiljegerdes bedauerte: „Wir haben durch eigene Fehler verloren.“ Doch trumpfte Halsbek im Duell der Gummigruppe auf. „Auf der Rücktour waren unsere Mädels nicht mehr zu halten“, so Hiljegerdes. Die Gruppe brachte starke sechs Schoet und 55 Meter über die Ziellinie. Halsbek (15:3 Punkte) bleibt vor Schweewarden (11:7) an Schweinebrück (16:2) dran.

Zetel/Osterende - Reitland 0:4. Mit dem sechsten Wurf der Gummi erzielten die Gäste ihren ersten Schoet. Auf der Rücktour bauten sie den Vorsprung bis auf drei Schoet und 79 Meter aus. Zetels Spielführerin Tanja Schmidt stellte klar: „Die Reitlanderinnen haben einige Male von gefrorenen Kanten profitiert.“ Die Holz der Gastgeberinnen lag zwischenzeitlich schon mit drei Schoet zurück. „Aber sie konnte sich wieder herankämpfen“, sagte Schmidt. Nach der Wende drehten die Gastgeberinnen auf. „Auch der letzte Schoet ging noch flöten“, sagte Reitlands Sprecherin Brigitte Sanders. Die Gäste brachten immerhin noch 67 Meter über die Ziellinie. Das reichte. Reitland ist mit 8:10 Zählern Fünfter. Zetel/Osterende (2:16) bleibt das Schlusslicht.

Spohle - Schweinebrück 0:8. Die Gummi der Gäste verbuchte mit dem Anwurf von Astrid Hinrichs direkt einen Schoet. Schweinebrück führte an der Wende mit der Holz (4 Schoet) und mit der Gummi (2). Jana Schonvogel hatte mit einem „Wahnsinnswurf“ den Vorsprung der Holzgruppe der Gäste vergrößert. Immerhin: Die Spohlerinnen konnten noch verkürzen. Trotzdem siegten die Gäste mit der Holz (3,045) und Gummi (5,045). Schweinebrück führt die Tabelle mit 16:2 Punkten an.

Westerscheps - Kreuzmoor 1:1. Die Gäste führten an der Wende mit 2:0. „Da sah es nach einem Sieg für Kreuzmoor aus“, sagte die Schepser Mannschaftsführerin Sandra Schedemann: „Gute Würfe haben uns aber wieder herangebracht.“ Die Holz der Wesermärschlerinnen gewann einen Schoet und 67 Meter. Dagegen standen ein Schoet und 35 Meter der Ammerländer Gummigruppe zu Buche.

• Bezirksliga

Esenshamm - Grünenkamp 4:0. Die Gäste traten nur mit acht Werferinnen an, gewannen auf der Kraftstrecke mit der Holz aber immerhin mit 91 Metern. Doch der Tabellenzweite Esenshamm dominierte mit der Gummi (4 Schoet und 78 m). Grünenkamps Kapitänin Heike Kuhlmann ärgerte sich: „In der langen Doppelkurve haben wir mit der Gummi gepatzt. Wir müssen als Aufsteiger also noch Punkte holen, um in der tollen Bezirksliga bleiben zu dürfen.“ Grünenkamp (8:10) ist Sechster.

Roggenmoor/Klauhörn - Bredehorn 2:1 Remis. Beim Favoriten hielten die Friesinnen gut dagegen. Zwar siegten die Gastgeberinnen mit der Holz (2,031), doch war der Vorletzte Bredehorn mit der Gummi (1,053) erfolgreich. Den Ammerländerinnen fehlten 22 Meter zum Sieg.

Sandelermöns - Schweinebrück II 0:2. Die Gäste fanden mit der Holz (95 m) und Gummi (1,030) die Siegerspur. Die Plätze in der Tabelle wurden getauscht. Schweinebrück II (10:8) ist nun Dritter, gefolgt von den Werferinnen aus Sandelermöns (9:9).

Grabstede - Torsholt 3:6. Der Tabellenletzte (2:16) stand trotz Gegenwehr am Ende erneut mit leeren Händen da. Der Vierte Torsholt (10:8) langte mit der Holz (6,030) zu. Die 3,085 der Grabsteder Gummi konnten das nicht mehr wettmachen.