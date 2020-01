Friesland Die Boßlerinnen aus Reitland haben am Wochenende dem Landesliga-Titelverteidiger Schweinebrück einen Punkt abgeknöpft. Von dem Remis des Spitzenteams profitierte der Tabellenzweite aus Kreuzmoor. Mit einem glücklichen 1:0-Heimsieg im Derby gegen Schweewarden schloss das Team aus der Wesermarsch zum Tabellenführer auf.

• Landesliga

Kreuzmoor/Bekhausen - Schweewarden 1:0. Ein großer Leistungsunterschied zwischen den Teams war nicht auszumachen. Das Duell der Holzgruppen war umkämpft. An der Wende lag Schweewarden vorn. Auf der Rücktour war Kreuzmoor besser. Das Team nutzte den Rückenwind. „Das macht das Werfen doch einfacher“, sagte Kapitänin Karin Ledebuhr. Die Holz gewann letztlich mit 1,097. Schweewardens Spielführerin Silke Ahlhorn gab zu: „Die letzten zwei Durchgänge liefen nicht gut für uns.“

In der Gummigruppe lagen die Gastgeberinnen an der Wende schon mit drei Schoet zurück. Dann wechselte Kreuzmoor aus, und die Aufholjagd begann. Das Heimteam brachte sogar noch acht Meter über die Ziellinie.

Reitland - Schweinebrück 2:3 Remis. Das war knapp: Anfangs lagen die Teams in beiden Gruppen dicht beieinander. Die Gastgeberinnen legten mit der Holz sogar vier Schoet vor. Im Ziel waren es noch zwei Schoet und 53 Meter. In der Gummi lief es anders herum: Schweinebrück führte an der Wende mit zwei Schoet. Im Ziel waren es drei Schoet und 46 Meter.

Insgesamt fehlten den Gästen nur sieben Meter zum Sieg. Die Reitlander Werferin Brigitte Sanders sprach von einem wichtigen Punktgewinn: „Wir haben uns sehr gefreut, damit haben wir nicht unbedingt gerechnet.“

Schweinebrücks Spielführerin Astrid Hinrichs blickte auf einen „sehr fairen, spannenden Wettkampf“ zurück: „Die Punkteteilung ist gerecht und spiegelt den Wettkampfverlauf wider.“ Der Titelverteidiger Schweinebrück bleibt vorne, während der Tabellenvierte Reitland um den dritten Platz in der FKV-Finalrunde kämpft.

Halsbek - Spohle 3:0. Nach zwei Niederlagen in Folge fahren die Halsbekerinnen wieder in der Erfolgsspur. Die Holz gewann 50 Meter, die Gummi holte drei Schoet und 24 Meter heraus.

Roggenmoor/Klauhörn – Westerscheps 0:3. Westerscheps gewann mit der Holz einen Schoet und 44 Meter und mit der Gummi zwei Schoet und 25 Meter. Westerscheps hat 9:7 Punkte. Roggenmoor/Klauhörn (1:15 Punkte) ist Letzter.

Grünenkamp - Bredehorn 0:3. Im Friesland-Derby ging es knapp zu. Die Gäste setzten sich mit der Holz mit 36 Metern durch. „An diesem Spieltag konnte der Radweg in Grünenkamp, der immer noch für ein paar extra Meter gut ist, nicht genutzt werden“, bedauerte Grünenkamps Mannschaftsführerin Heike Kuhlmann: „Neben der Straße hatten sich durch den Regen Pfützen gebildet. Die Entscheidung musste auf der Straße erfolgen.“

In der Gummi lief bei den Gastgeberinnen nicht viel. „Die Würfe waren zum Teil zu niedrig und blieben in den Pfützen hängen, wo wir sonst mit Druck noch über den Radweg die Meter geholt hätten. Auch in den Kurven passte nichts“, bilanzierte Kuhlmann. Die Gäste gewannen mit 2,077 Metern.

Zetel/Osterende - Schweinebrück II 11:0. Das Nachbarschaftsduell verlief einseitig. Die Gastgeberinnen siegten mit der Holz- (8,007) und der Gummikugel (3,016). Als Zweiter weist Zetel/Osterende nur einen Punkt Rückstand auf den Spitzenreiter Mentzhausen auf.

Torsholt - Sandelermöns 8:0. Die Ammerländer ließen gegen das Schlusslicht nichts liegen. Erfolgreich waren die Holz- (2,096) und die Gummigruppe (5,019).