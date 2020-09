Fußball: Frieslands Nachwuchskicker starten in neue Saison

Friesland Die klassenhöchsten friesischen Nachwuchs-Fußballteams starten in die aufgrund der Corona-Pandemie von vielen möglichen Unwägbarkeiten begleitete neue Saison 2020/2021. Während auf Landes- und Bezirksebene bei den Junioren und Juniorinnen insgesamt neun Mannschaften gegen den Ball treten, sind ab dem kommenden Wochenende auch viele hiesige Jungen und Mädchen in den Staffeln des NFV-Kreises Jade-Weser-Hunte aktiv.

• A-Junioren

In der Bezirksliga I sind der FSV Jever (Heimspiel am 11. September gegen die JSG Abbehausen/Nordenham) und der JFV Varel (auswärts am 12. September beim JFV Krummhörn) erst am zweiten September-Wochenende gefordert.

• B-Junioren

Auch in dieser Altersklasse stellen der FSV Jever und der JFV Varel jeweils eine Mannschaft in der Bezirksliga I. Das Auftaktspiel bestreiten am kommenden Montag, 7. September, ab 18.30 Uhr der VfL Edewecht und der JFV Varel.

• C-Junioren

Drei Mannschaften aus Friesland kämpfen in der Bezirksliga I der U-15-Fußballer um eine möglichst gute Platzierung. Los geht es am 12. September. Dann muss der JFV Varel um 12.30 Uhr beim SV Brake ran, während der FSV Jever um 13 Uhr die JSG Friesische Wehde gleich zum Derby auf dem Sportplatz an der Jahnstraße bittet.

• B-Juniorinnen

Frieslands klassenhöchstes Jugendteam stellt auch in der neuen Saison der TuS Büppel. Die spielstarken Niedersachsenliga-Mädchen von der Hoheluchter Straße starten am kommenden Samstag, 5. September, um 14 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei der SpVg Aurich hochmotiviert in die neue Spielzeit der Staffel A.

• C-Juniorinnen

Die U-15-Mädchen des TuS Büppel steigen ebenfalls an diesem Samstag, 5. September, in die neue Bezirksliga-Spielzeit ein. Zu Gast ist in der Auftaktpartie um 11 Uhr die TSG Burg Gretesch.