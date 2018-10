Friesland Der FC Zetel hat mit dem 3:1-Auswärtssieg beim 1. FC Nordenham II seine Titelambitionen in der 1. Fußball-Kreisklasse Jade-Weser-Hunte untermauert. Weiter in der Erfolgsspur befinden sich auch der TuS Sillenstede (5:0 beim Heidmühler FC II) und die SV Gödens (3:2 beim SV Phiesewarden).

Heidmühler FC II - TuS Sillenstede 0:5. Chancenlos war Schlusslicht HFC II gegen Sillenstede. Tim Kätzler brachte den TuS bereits in der 8. Minute per Strafstoß in Führung. Felix Eilers besorgte den 2:0-Pausenstand (23.). Auch in der zweiten Halbzeit blieb Sillenstede tonangebend. Benjamin Schilling (48.) und erneut Eilers (51.) machten per Doppelschlag den Sieg perfekt. Henrik Diers markierte in der 66. Minute schließlich den 5:0-Endstand.

SG Dangastermoor I/Obenstrohe III - TuS Jaderberg 2:2. In einer ausgeglichenen Partie netzte Mateusz Domowicz nach 20 Minuten zur Dangastermoorer Führung ein. Kurz nach der Pause glich David Skibba zum 1:1 aus. Jaderberg wurde im zweiten Spielabschnitt stärker. Dennoch gingen die Gastgeber durch Kevin Kaput erneut in Führung (62.). Der Jubel der Platzherren dauerte allerdings nur vier Minuten, dann erzielte Skibba per durchaus zweifelhaftem Foulelfmeter den 2:2-Endstand. „Unterm Strich geht das Unentschieden in Ordnung“, sagte SG-Trainer Sven Nittka.

Frisia Wilhelmshaven II - TuS Varel 7:0. In den ersten 45 Minuten konnten die Vareler mit ihrem allerletzten Aufgebot das Spiel noch einigermaßen offen gestalten. So führten die Gastgeber nach Toren von Jan Weckmann (14.) und Alexander Zech (44.) nur mit 2:0. „Nach der Pause hat uns Wilhelmshaven dann aber auseinandergenommen. Wir müssen uns schütteln und weitermachen“, resümierte Varels Trainer Gerd Kozlowski.

FC Nordenham II - FC Zetel 1:3. Nach einer torlosen ersten Hälfte gingen die Nordenhamer zwei Minuten nach Wiederanpfiff durch Julian Lenning in Führung, der einen Strafstoß zum 1:0 verwandelte. Zetel zeigte sich aber nur kurzfristig geschockt. Per Doppelschlag münzte Kevin Weidner (55., 58.) den Rückstand in eine 2:1-Führung für Zetel um. Sieben Minuten vor dem Abpfiff machte Murat Agackiran mit dem 3:1 den Deckel drauf. Mit diesem Dreier bleibt die Elf aus der Friesischen Wehde Tabellenzweiter.

FC Nordsee Hooksiel - VfL Wilhelmshaven 0:2. Über eine Halbzeit lang boten die Nordsee-Kicker aus Hooksiel dem Favoriten und Tabellendritten aus der Jadestadt Paroli. Erst ein Doppelpack von Rostand Lando Dountio (54., 57.) machte alle Hoffnungen der Gastgeber zunichte.

BV Bockhorn - TuS Büppel 1:0. Auf dem schwer zu bespielbaren Platz an der Hilgenholter Straße sahen die Zuschauer in Halbzeit eins ein eher mäßiges Spiel. Daran änderte sich im zweiten Abschnitt nur wenig. Nach einem katastrophalen Abwehrfehler ging Bockhorn fünf Minuten nach Wiederanpfiff aber durch Nico-Robert Eggert in Führung. Als Eggert nach einem Foul die Rote Karte sah (58.), wurde die Partie noch einmal spannend. Büppel fehlten an diesem Tag allerdings die Mittel, um die BVB-Abwehr noch zu knacken. Am Ende blieb es beim knappen 1:0-Sieg für die Platzherren. „Hauptsache gewonnen“, bilanzierte BVB-Trainer Simon Theilmann.

SV Phiesewarden - SV Gödens 2:3. Praktisch mit dem Pausenpfiff brachte Fynn-Jonas Baumgardt die Gastgeber aus der Wesermarsch in Führung. In der 55. Minute glich Nils Moldan aus. Lukas Schröder markierte vier Minuten später die erneute Führung für Aufsteiger Phiesewarden. Doch Gödens gab sich nicht geschlagen. Nicolas Kluth (75.) gelang der erneute Ausgleich. Groß war der Jubel auf Gödenser Seite, als Moldan mit seinem zweiten Treffer sogar der Siegtreffer gelang.