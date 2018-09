Friesland BV Bockhorn heißt der neue Tabellenführer in der Nord-Staffel der 1. Fußball-Kreisklasse Jade-Weser-Hunte. Der BVB besiegte den TuS Sillenstede mit 4:2 und profitierte zugleich davon, dass der bisherige Spitzenreiter FC Zetel eine unerwartete 1:2-Niederlage beim TuS Varel kassierte.

SG Dangastermoor/Oben-strohe III - 1. FC Nordenham II 3:0. Mit dem klaren Heimsieg hat die Elf des Trainerduos Sven Nittka/Michael Lorenz den Anschluss an die Tabellenspitze wieder hergestellt. Nach einer

torlosen ersten Hälfte brachte SG-Torjäger Niklas Kijek die Platzherren in Führung (53.). In der Schlussphase machten Kevin Kaput (82.) und Niklas Hilbers (88.) den verdienten Heimsieg perfekt.

TSV Abbehausen II - TuS Büppel 0:0. Beim Tabellenvierten Abbehausen II holte sich der TuS Büppel einen verdienten Punkt. Für den TuS war es bereits das dritte Unentschieden in fünf Spielen – letztendlich allerdings zu wenig, um oben in der Tabelle mitspielen zu können.

FC Nordsee Hooksiel - SV Gödens 5:2. Lukas Neumann brachte den Fusionsliga-Absteiger Gödens in der 17. Minute in Führung. Dabei blieb es auch bis zum Pausenpfiff. Nach dem Seitenwechsel wurden die Nordsee-Kicker dann deutlich stärker und zielstrebiger. Dogan Kocas markierte nach 53 Minuten den Ausgleich. Die letzten Spielminuten hatten es dann in sich. Zunächst besorgten Lennard Becker (79.) und Jan-Sören Busalski (84.) den Hooksielern eine vermeintlich sichere 3:1-Führung. Doch schon im Gegenzug verkürzte Nicolas Kluth auf 2:3. In der Nachspielzeit machte schließlich aber Melvin Siwczak mit einem Doppelpack zum 5:2 alles klar.

TuS Varel - FC Zetel 2:1. Der Spitzenreiter aus Zetel übte von Beginn an mächtigen Druck aus, ohne allerdings Torgefahr auszustrahlen. Erst als die stark ersatzgeschwächten Vareler – nur vier Mann aus der ersten Elf standen auf dem Platz – einmal nicht aufmerksam waren, erzielte Wilko Eggers das 1:0 für den FC (10.). Noch vor der Pause und danach wurde das Spiel der Gastgeber immer griffiger. Fünf Minuten nach Wiederanpfiff markierte Khaled Khalil das 1:1 per Foulelfmeter. Auch anschließend hatten die Platzherren mehr vom Spiel. Mit einem Volleyschuss traf Mehdi Alizadeh schließlich zur 2:1-Führung. Zetel warf in der Schlussphase alles nach vorn, ein Torerfolg wollte sich aber nicht mehr einstellen. „Meine Spieler haben sich eisern an den Spielplan gehalten“, freute sich TuS-Trainer Gerd Kozlowski diebisch über den Dreier.

BV Bockhorn - TuS Sillenstede 4:2. Mit einer fulminanten ersten Hälfte legten die Bockhorner den Grundstein zur Tabellenführung. Bereits nach fünf Minuten besorgte BVB-Youngster Faisal Mihraban die Führung für die Platzherren. Wilke Runkel erhöhte nach schönem Solo auf 2:0 (24.). Per Foulelfmeter schraubte Oliver Tönjes das Ergebnis auf 3:0 (35.), ehe Christian Tannert nur drei Minuten später mit dem 4:0 für die Vorentscheidung sorgte. BVB-Trainer Simon Theilmann wollte dem Braten noch nicht trauen. „Auch gegen Phiesewarden wurde es nach unserer 2:0-Führung noch einmal eng“, so Theilmann. Im zweiten Spielabschnitt ließ Bockhorn nach, doch trotz der beiden Gegentreffer von Tim Kätzler (56., 90.+2) geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr.