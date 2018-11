Friesland In der 1. Fußball-Kreisklasse Jade-Weser-Hunte stand am Reformationstag ein kompletter Spieltag auf dem Programm.

FC Nordenham II - Nordsee Hooksiel 0:2. Gegen die ersatzgeschwächten Gastgeber, bei denen Feldspieler Mohammad Nour Al Kadri im Tor stand, hatte Hooksiel am Ende keine Mühe. Nach rund einer Stunde besorgte Lennard Becker die verdiente Führung für die Nordsee-Kicker. Kurz vor dem Ende machte Becker mit seinem zweiten Treffer alles klar.

Tore: 0:1, 0:2 Becker (59., 86.).

Heidmühler FC II - VfL Wilhelmshaven 0:3. Der klare Favorit aus der Jadestadt fuhr einen sicheren Sieg ein, obwohl die bislang noch sieglosen Gastgeber dem VfL eine Halbzeit lang Paroli geboten hatten. Mit einem Doppelschlag (50., 56.) brachte Rostand Lando Dountio sein Team auf die Siegerstraße.

Tore: 0:1, 0:2 Dountio (50., 56.), 0:3 Kilic (89.).

TuS Sillenstede - FC Zetel 0:4. Zu Beginn hatte der Tabellenzweite und Titelaspirant aus Zetel Mühe mit den kampfstarken Gastgebern, die immer wieder auch Nadelstiche nach vorne setzten. Mitte der ersten Hälfte wurden die Gäste immer stärker. Fünf Minuten vor der Pause besorgte Mika-Niklas Hobbiejanßen dann die verdiente Führung für die Elf von FC-Coach Thomas Hasler. Mit einem Doppelpack (52., 57.) sorgte Murat Agackiran schon kurz nach der Wiederbeginn für die Entscheidung. FC-Kapitän Wilko Eggers markierte schließlich noch das 4:0 (64.).

Tore: 0:1 Hobbiejanßen (40.), 0:2, 0:3 Agackiran (52., 57.), 0:4 Eggers (64.).

SV Gödens - TSV Abbehausen II 0:5. Das Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider. Die Gastgeber waren in der ersten halben Stunde tonangebend. „Gödens war klar überlegen. Gerade in der ersten halben Stunde sind wir nur hinterhergelaufen“, gab TSV-Trainer Dirk Rohde nach dem Spiel zu. Die Tore schoss aber dennoch der Tabellenführer aus der Wesermarsch. So brachte Mark Sichau die Gäste per Foulelfmeter in Front. In der Folgezeit sorgten Rico Boyksen, zweimal Finn Marienfeld und Marco Strietzel für den klaren Sieg.

Tore: 0:1 Sichau (Foulelfmeter), 0:2 Boyksen, 0:3, 0:4 Marienfeld, 0:5 Strietzel.

SG Dangastermoor/Obenstrohe III - BV Bockhorn 1:2. Mit diesem Sieg hält der BVB Anschluss an die Tabellenspitze. Zwar brachte Niklas Hilbers die Dangastermoorer in Führung (27.), doch praktisch mit dem Pausenpfiff glich Faisal Mihraban zum 1:1 aus. Im zweiten Spielabschnitt markierte Mehmet Özdemir nach 75 Minuten den Siegtreffer für die Gäste.

Tore: 1:0 Hilbers (27.), 1:1 Mihraban (45.), 1:2 Özdemir (75.).

SV Phiesewarden - TuS Varel 2:0. Nach der Niederlage beim Aufsteiger aus der Wesermarsch gerät Varel immer mehr in den Abstiegsstrudel. Der Vorsprung zur Gefahrenzone beträgt nur noch ein Pünktchen. Beide Treffer für Phiesewarden besorgte Lukas Schröder (40. 75.).

Tore: 1:0, 2:0 Schröder (40., 75.).

TuS Büppel - TuS Jaderberg 3:0. Endlich hat es wieder mit einem Heimsieg geklappt. Jakub Sulak brachte die Platzherren per Blitzstart bereits nach 60 Sekunden in Front. Tammo Hibbeler baute die Führung gegen den vor der Saison hochgehandelten TuS Jaderberg aus (23.). Erneut Sulak markierte den verdienten 3:0-Endstand (68.).

Tore: 1:0 Sulak (1.), 2:0 Hibbeler (23.), 3:0 Sulak (68.).