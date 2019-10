Friesland Zwei Friesland-Derbys standen im Blickpunkt des zehnten Spieltages in der 1. Fußball-Kreisklasse Nord.

FSV Jever - SG Dangastermoor/Obenstrohe III 5:0 (2:0). Durch den Erfolg im Derby bleiben die Marienstädter auf eigenem Platz ohne Niederlage und als Zweiter in Lauerstellung an der Tabellenspitze. „Vor allem in der ersten Hälfte haben die Jungs ein super Spiel gemacht“, freute sich FSV-Coach Lars Pfeiffer: „In der zweiten Hälfte hat es ein wenig gedauert. Auf jeden Fall war es aber das stärkste Spiel meiner Mannschaft, seit ich beim FSV bin.“ Wegen Roter Karten (73./SG, 84./FSV) beendeten beide Teams das Spiel nur zu zehnt.

Tore: 1:0 Titze (23.), 2:0 Meinen (39.), 3:0 Eisele (49.), 4:0 Titze (76.), 5:0 Pilz (80.).

STV Wilhelmshaven - TuS Obenstrohe II 2:2 (1:1). Zweimal machten die Gäste aus Obenstrohe in dieser umkämpften Partie einen Rückstand wett und kletterten auf den dritten Tabellenplatz. Das frühe 1:0 von Marlon Esch (12.) glich Malte Horn nach einer Ecke per Kopf aus (31.). Auch auf das 2:1 von Lucas Lindner, der nach einem Lattenkopfball von Kay Schröder für die Jadestädter traf (52.), hatte die Elf von TuS-Coach Andreas Bunge die richtige Antwort parat – dank Hamid Amiri (68.).

Tore: 1:0 Esch (12.), 1:1 Horn (31.), 2:1 Lindner (52.), 2:2 Amiri (68.).

FC Nordsee Hooksiel – TuS Büppel 0:4 (0:1). Trotz der widrigen Bedingungen auf Schlacke wurde der Spitzenreiter seiner Favoritenrolle gerecht. „Ich muss unserem Torhüter Claas Oltmanns ein Riesenlob aussprechen. Mit seiner Leistung war er der Garant für unseren Sieg“, betonte Timo Lüdtke nach dem Arbeitssieg: „Zudem haben wir zu den richtigen Zeitpunkten die Tore erzielt.“ Das Führungstor hatte nach einem parierten Elfmeter Philipp Forkel (27.) im Nachschuss markiert. Nach dem Seitenwechsel trafen Jannik Heinemann (62.), Jakub Sulak (68.) und Carsten Hellwig (75.).

Tore: 0:1 Forkel (27.), 0:2 Heinemann (62.), 0:3 Sulak (68.), 0:4 Hellwig (75.).

TuS Varel - VfL Wilhelmshaven 1:1 (1:1). Im Kellerduell Vorletzter gegen Letzter verpassten die gastgebenden Vareler einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Zwar hatte Jonas Harms die Platzherren früh in Front gebracht (7.), doch glich das Schlusslicht von der Jade noch vor der Pause aus (40.). „Es war über weite Strecken ein recht ausgeglichenes Spiel, aber mit leichten Vorteilen auf unserer Seite“, bilanzierte TuS-Spieler Björn Cassens. Er haderte zudem mit einem ausgebliebenen Elfmeterpfiff sowie einem wegen vermeintlicher Abseitsposition aberkannten zweiten TuS-Treffer.

Tore: 1:0 Harms (7.), 1:1 Eden (40.).