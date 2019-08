Friesland Saisonspiel Nummer drei steht für die friesischen Fußball-Kreisligisten FC Zetel und RW Sande an. Beide Teams sind am Sonntag ab 15 Uhr gefordert – die Rot-Weißen zu Hause, die Wehde-Kicker auswärts.

Rot-Weiß Sande - VfL Bad Zwischenahn (Sonntag, 15 Uhr, Hermann-Schulz-Straße). Für die Sander gilt es, den 4:1-Auswärtssieg beim Titelaspiranten TuS Lehmden jetzt mit einem Heimdreier gegen den VfL Bad Zwischenahn zu vergolden. Dann hätte die Elf von Trainer Lars Poedtke einen perfekten Saisonstart in der Jade-Weser-Hunte-Liga hingelegt. Zudem haben die Sander ja noch die Möglichkeit, sich weitere Punkte im Wiederholungsspiel am Dienstag, 3. September, gegen den VfL Oldenburg II zu holen. Diese Partie war kürzlich – wie berichtet – wegen Dunkelheit beim Spielstand von 1:2 aus Sander Sicht wenige Minuten vor dem Abpfiff abgebrochen worden. „Wenn wir die Leistung gegen Lehmden wiederholen, haben wir gute Chancen“, so Poedtke.

Eintracht Wiefelstede - FC Zetel (Sonntag, 15 Uhr, Am Breeden): Zuversichtlich gehen die Zeteler in die Auswärtspartie bei Bezirksliga-Absteiger Wiefelstede. Nach der überzeugenden Leistung beim 4:2-Heimsieg gegen Schwarz-Weiß Oldenburg gibt sich FC-Trainer Thomas Hasler optimistisch. „Wenn wir konzentriert spielen und jeder Spieler seine Aufgaben erfüllt, ist mir nicht bange“, betont Hasler. Dass die Zeteler gut in der Spur sind, bewiesen sie zuletzt auch beim 4:1-Pokalsieg in Varel.