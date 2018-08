Friesland Mit dem BV Bockhorn und FC Nordsee Hooksiel haben zwei friesländische Fußball-Mannschaften den Sprung in die vierte Runde des Kreispokals für erste Mannschaften aus dem Großkreis Jade-Weser-Hunte geschafft. Der BVB siegte deutlich 4:0 in Gödens. Die Nordsee-Kicker aus Hooksiel bezwangen fast ebenso deutlich den TuS Büppel mit 4:1. Ausgeschieden sind unterdessen der TuS Sillenstede (1:5 gegen Esenshamm) und TV Neuenburg (0:2 bei SG Burhave/Stollhamm).

TuS Sillenstede - SR Esenshamm 1:5. Erwartungsgemäß setzte sich Kreisligist Esenshamm beim TuS Sillenstede (1. Kreisklasse) durch. Nach der frühen Führung durch Sezgin Tavan (7.) entwickelte sich eine muntere Partie. Henrik Diers war es schließlich, der für die Gastgeber ausglich (15.). Suliman Ibrahim (32.) und Hasan Gündogar (39.) brachten Esenshamm aber noch vor der Pause auf die Siegerstraße. Gündogar legte im zweiten Spielabschnitt noch zweimal nach. Esenhamms Yusuf Yilderim sah in den zweiten 45 Minuten noch die Ampelkarte.

Tore: 0:1 Tavan (7.), 1:1 Diers (15.), 1:2 Ibrahim (32.), 1:3, 1:4, 1:5 Gündogar (39., 53., 87.).

FC Nordsee Hooksiel - TuS Büppel 4:1. Die Nordsee-Kicker um das Trainergespann Michel Ponath und Matthias Krause haben den Sprung in der vierte Runde des Kreispokals verdient geschafft. Im Spiel der beiden Teams aus der 1. Kreisklasse enttäuschten die favorisierten Gäste aus Büppel, die zuvor auf einen Heimrechttausch gehofft hatten. Der Ehrentreffer für die Gäste, bei denen David Jelenkovic nach seinem überstandenen Fußbruch erstmals wieder im Kader stand, gelang Jannik Onken.

SV Gödens - BV Bockhorn 0:4. Die Bockhorner zeigen nach dem Abstieg aus der Fusionsliga weiter aufsteigende Tendenz. In der 1. Kreisklasse bereits auf den vierten Rang vorgerückt, überzeugte die Mannschaft von BVB-Trainer Simon Theilmann auch bei Mitabsteiger Gödens, den die Kicker von der Hilgenholter Straße in der Saisonvorbereitung auch schon in einem Testspiel (2:0) bezwungen hatten. Die Gastgeber, die zuvor in der Liga noch mit einem 5:0-Sieg über Varel glänzen konnten, enttäuschten hingegen auf dem Kunstrasenplatz in Sande.

SG Burhave/Stollhamm - TV Neuenburg 2:0. Im Duell der beiden Tabellenführer der Staffeln I und II der 2. Fußball-Kreisklasse Jade Weser-Hunte setzte sich die Gastgeber mit 2:0 durch. Mike Timmermann erzielte nach 34 Minuten die Burhaver Führung. Nach dem Seitenwechsel machte Bjarne Frerichs mit dem 2:0 nach 65 Minuten den Einzug in die vierte Pokalrunde perfekt.

Tore: 1:0 Timmermann (34.), 2:0 Frerichs (65.).