Fußballkreis gegen NFV- Vorschlag

Friesland Am Mittwochabend fanden in sieben Kreisen des niedersächsischen Fußball-Verbandes – darunter auch der NFV-Kreis Jade-Weser-Hunte – die letzten Erhebungen unter den Vereinen zum Vorschlag des Verbandsvorstandes statt, den Spielbetrieb in der derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison zwischen dem 15. August und dem 1. September 2020 wieder aufzunehmen. Das Ergebnis der Videokonferenz unter der Regie des Kreisvorsitzenden Manfred Walde war mehr als eindeutig.

Von 99 am Spielbetrieb teilnehmenden Vereinen nahmen 76 an der Abstimmung teil. Für den NFV-Vorschlag zur Fortsetzung des Spielbetriebs stimmte kein einziger Verein. Gegen die Fortführung der Spielzeit 2019/2020 stimmten 75 Vereine. Acht weitere Clubs hatten sich vorab schriftlich gegen den Vorschlag entschieden. Ein Verein enthielt sich.

Damit ist die Meinungsbildung unter den 33 NFV-Kreisen abgeschlossen. „Wir werden uns am Freitag im Verbandsvorstand intensiv mit den Ergebnissen auseinandersetzen und dann das weitere Vorgehen beraten“, erklärt NFV-Präsident Günter Distelrath. Aktuell sei davon auszugehen, dass es am Freitag zu keiner Entscheidung kommen wird. Vielmehr werde ein Fahrplan über die folgenden Schritte entworfen: „Ein Zeitpunkt, wann der Verbandsvorstand zu einer finalen Beschlussfassung kommen könnte, lässt sich derzeit noch nicht konkret benennen.“