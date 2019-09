Friesland Komplett leer ausgegangen sind am Wochenende Frieslands Landesklassen-Handballer.

• Männer

Elsflether TB II - HSG Neuenburg/Bockhorn 42:34 (23:20). „Das war ein Sonntagnachmittag zum Vergessen“, hieß es aufseiten der Neuenburger nach der hohen Pleite in der Wesermarsch. Gegen das mit neun U-21-Spielern gespickte ETB-Team zeigte die Mannschaft von HSG-Coach Bernd Frosch ihre bislang schwächste Saisonleistung.

Schon die erste Halbzeit wurde zu einem echten Torfestival. „Beide Mannschaften spielten mit offenen Visieren und ließen die Abwehrarbeit derart schleifen, sodass Tor um Tor fiel“, berichtet HSG-Sprecher Florian Prill. Dabei führten die Neuenburger bis zur 17. Minute (15:13), ehe der erste Bruch ins Spiel kam. Am Ende haderten die Gäste, bei denen Bernd-Georg Bohlken Rot sah (50.), auch mit der ungleichen Strafenverteilung.

TS Hoykenkamp - SG Obenstrohe/Dangastermoor 42:27 (19:13). Beim mit Abstand torgefährlichsten Team der Liga gab es für den Aufsteiger aus Varel nichts zu holen. Schon nach einer Viertelstunde waren die Gäste mit 6:11 in Rückstand geraten, weil sie vor allem Hoykenkamps Sebastian Rabe nicht in den Griff bekamen. Er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits siebenmal genetzt und kam am Ende auf 16 Treffer (darunter 5 Siebenmeter).

„Wir haben es ihm und seinen Mitspielern aber auch oft viel zu einfach gemacht“, ärgerte sich Spielertrainer Fred Richter. Aus der erhofften Aufholjagd nach der Pause wurde nichts, weil die Vareler keine richtige Antwort auf die Manndeckung gegen Christian Schmidt fanden, der trotzdem auf 10 Treffer kam. Immer wieder führten Ballverluste zu einfachen Gegentoren nach Tempogegenstößen oder der zweiten Welle.

• Frauen

HSG Neuenburg/Bockhorn - SC Ihrhove 23:27 (10:13). Auch im zweiten Saisonspiel gab es für das Team von Trainerin Anika Rull nichts zu holen. Dabei stimmte die kämpferische Einstellung, sodass die Gastgeberinnen nach dem 13:20-Zwischenstand (39.) noch einmal auf 20:23 (53.) verkürzen konnten. Danach jedoch machte Ihrhove mit drei Treffern in Folge alles klar.

HSG Hude/Falkenburg II - HG Jever/Schortens 29:23 (17:11). Beim Vizemeister der Vorsaison waren die Spielerinnen von HG-Trainer David Onnen in der Außenseiterrolle. Der Treffer zum 2:1 (3.) von Jantje Bauer sollte tatsächlich schon die erste und einzige Führung der Jeverländerinnen darstellen. Auch aufgrund einer schwachen Strafwurfquote (nur 5 Treffer bei 10 Versuchen) mussten die Gäste schon vor der Pause über 5:10 (20.) und 8:16 (28.) vorentscheidend abreißen lassen.