Friesland In der Handball-Landesklasse war ein friesisches Quartett im Einsatz.

• Männer

HSG Neuenburg/Bockhorn - Elsflether TB II 31:27 (17:14). Riesenjubel in Neuenburg: Durch diesen wichtigen Heimsieg im Spitzenspiel gegen den Tabellendritten aus der Wesermarsch schlug das Team von HSG-Coach Bernd Frosch gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. So verteidigten die Südfriesländer nicht nur die Tabellenführung, sondern revanchierten sich für die Hinspielniederlage gegen den ETB und hielten im Titelkampf einen direkten Konkurrenten auf Abstand.

Statistik Landesklasse Landesklasse HSG Neuenburg/Bockhorn - Elsflether TB II 31:27 (17:14) HSG Neuenburg/Bockhorn Buschmann, Niesel – Reuter 7, Guenster 6, Thunemann, Bohlken 1, Silk 8/7, Kache 2, Wuttke, Bredehorn, Pawils 6, Ahrens, Stulke 1. SG Obenstrohe/Dangastermoor - TS Hoykenkamp 25:34 (15:14) SG Obenstrohe/Dangastermoor Onken – Grimm 1, Helmke, Riederer 4, Gerdes, Brandt 7/2, Richter, Janssen, Schmidt 5, Th. Harms, , Redeker 5, Hoffmann 3, D. Harms. Landesklasse Frauen Landesklasse Frauen HG Jever/Schortens - HSG Hude/Falkenburg II 20:20 (10:10) HG Jever/Schortens Otten – Bergin 3, Siebels 2, L. Hooke, Bretschneider 1, Bauer, Renken 1, J. Hooke, Wolf 1, Zengin, Möllmann, Bährens 4/3, Ettelt 2, Oevermann 6/1. Sportclub Ihrhove - HSG Neuenburg/Bockhorn 30:22 (12:11) HSG Neuenburg/Bockhorn Mai – N. Cassens 2, Legler 5, Nieland 3, Rath, Rüscher 2, Langer, Reuter 3, L. Tschirpke, Niebling, I. Cassens 7/3, Runge.

Zudem zeigten die Hausherren die richtige Reaktion auf die Niederlage unter der Woche in Bookholzberg. Dabei hatten die nach Ballgewinnen extrem schnell umschaltenden Elsflether den besseren Start erwischt. Nach dem 4:6 (10.) fanden die Gastgeber aber besser ins Spiel, zumal sie in Torwart Lars Buschmann einen starken Rückhalt und in Jochen Silk einen sicheren Siebenmeterschützen hatten. Auch die Außen Jonas Reuter und Devin Guenster trafen sicher. Nach der Pause war beim Stand von 26:20 (51.) die Vorentscheidung gefallen – trotz doppelter Manndeckung durch die Gäste.

SG Obenstrohe/Dangastermoor - TS Hoykenkamp 25:34 (15:14). Trotz starken Beginns gegen den favorisierten Tabellenzweiten (14:11/ 24.) blieb die Überraschung aus. „Die erste Halbzeit war super“, lobte Co-Spielertrainer Marco Hoffman: „Da haben wir schnell, mit viel Zug zum Tor gespielt und eine ordentliche Abwehr zusammen mit dem Torwart gestellt. Leider haben wir es aber in den ersten zehn Minuten nach der Pause geschafft, den Gegner so stark zu machen, dass wir am Ende chancenlos waren.“ Zumal Hoykenkamp jeden Fehler der ersatzgeschwächten Hausherren gnadenlos und postwendend bestrafte.

• Frauen

HG Jever/Schortens - HSG Hude/Falkenburg II 20:20 (10:10). „Dieses Remis fühlt sich wie ein verlorenes Spiel an“, brachte es HG-Coach David Onnen auf den Punkt: „Da war definitiv mehr drin.“ So hatten die Jeverländerinnen den Tabellenzweiten in einer umkämpften Partie bereits am Rande der Niederlage. Doch mussten sie in der hektischen Schlussphase nach dem 20:18 (58.) in Unterzahl noch zwei Gegentreffer zum bitteren Remis hinnehmen.

Sportclub Ihrhove - HSG Neuenburg/Bockhorn 30:22 (12:11). Schon vor der Partie mussten die abstiegsgefährdeten Gäste eine Hiobsbotschaft verdauen, so fällt in Anika Pawils eine der Haupttorschützinnen mit einem Bruch im Innenknöchel auf unbestimmte Zeit aus. Dennoch konnten die Neuenburgerinnen die Partie bis zur Pause komplett offen gestalten. Von der Schwächephase direkt nach Wiederbeginn und dem 14:19-Rückstand (40.) erholten sie sich aber nicht mehr.