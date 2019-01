Friesland Fünf der sechs friesischen Handball-Teams in der Landesklasse waren nach der WM-Pause wieder im Einsatz. Indes ist das für Samstag angesetzte Heimspiel des Spitzenreiters HG-Allstars gegen den VfL Oldenburg ausgefallen, weil die Gäste keine spielfähige Mannschaft zusammenbekamen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

• Männer

HSG Neuenburg/Bockhorn - TSG Hatten/Sandkrug II 26:24 (16:10). „Erfolgreicher Jahresauftakt, aber noch viel Sand im Getriebe.“ So fasste HSG-Torhüter Florian Prill den knappen Heimsieg gegen die abstiegsgefährdeten Gäste zusammen. Das Team von Neuenburgs Trainer Bernd Frosch hatte die Partie nach zähem Start zwar lange Zeit im Griff und schien nach dem Seitenwechsel – auch dank eines starken Prill zwischen den Pfosten – beim Stand von 21:15 (47.) schon sicher auf die Siegerstraße eingebogen zu sein. Doch Hatten-Sandkrug kämpfte sich noch einmal ins Spiel zurück und verkürzte beim 23:21 (56.) erstmals wieder auf zwei Treffer. Zumal die Hausherren, mit Ausnahme des treffsicheren Devin Guenster, über weite Strecken im Angriff zu hektisch agierten. Zwei wichtige Treffer von Stefan Thunemann zum 24:21 (57.) und 25:22 (59.) zerstörten jedoch alle Hoffnungen des Gegners.

TvdH Oldenburg II - HG Jever/Schortens 49:16 (22:10). Neues Jahr, altes Leid: Angetreten nur mit acht Spielern stand das Team von Michael Schmidt und Henning Casssens an der Hunte von Beginn an auf absolut verlorenem Posten. Schon bis zur Pause war über 11:4 (17.) und 19:7 (27.) eine Vorentscheidung zugunsten des favorisierten Tabellenzweiten gegen das noch immer punktlose Schlusslicht gefallen.

• Frauen

HSG Neuenburg/Bockhorn - Wilhelmshavener SSV II 22:26 (11:12). Lange Zeit hatte der gastgebende Tabellendritte um Trainerin Anika Rull die Partie gegen die aufstrebenden Jadestädterinnen ausgeglichen gestaltet, musste die Gäste am Ende aber ziehen lassen. „Damit wurde leider die Chance verpasst, sich endlich mal etwas von dem breitgefächerten Tabellenmittelfeld abzusetzen“, bedauerte HSG-Sprecher Florian Prill.

SG Friedrichsfehn/Petersfehn II - SG Obenstrohe/Dangastermoor 23:38 (12:20). Erneut war auf gegnerischer Seite kein Kraut gegen den Angriffs-Elan der SG-Torjägerinnen Inga Frenzel und Melanie Coquille gewachsen, die gemeinsam genau so viele Treffer erzielten wie alle gastgebenden Ammerländerinnen zusammen. So zog der von Peter Holm gecoachte Tabellenführer nach dem 2:2 (3.) das Tempo spürbar an und über 11:4 (14.) und 28:18 (46.) unaufhaltsam davon.

HSG Hude/Falkenburg II - HG Jever/Schortens 33:20 (16:10). Der gastgebende Tabellenzweite war eine Nummer zu groß für die Spielerinnen von HG-Trainer David Onnen. Bis zum 10:10-Zwischenstand (20.) war die Partie komplett auf Augenhöhe verlaufen, dann musste der Tabellenfünfte einen 8:0-Lauf des Titelaspiranten hinnehmen. Von diesem Schock erholten sich die Jeverländerinnen nicht mehr.

