Friesland Weiter geht es im Saisonspielbetrieb für die vier friesischen Handball-Landesklassisten. Ganz besonders im Fokus steht dabei ein Derby bei den Frauen.

Männer: HG Jever/Schortens II - HSG Emden (Sonnabend, 16 Uhr, Sportzentrum Jahnstraße): Auch wenn die HG-Allstars um Coach Christian Schmalz in dieser Saison nicht ganz so souverän durch die Begegnungen marschieren wie in der vorherigen Spielzeit, was vor allem der an Wochenenden dünnen Personaldecke geschuldet ist, stehen sie noch immer mit einer makellosen Bilanz (22:0 Punkte) an der Spitze. Daran dürfte sich auch nach dem Heimspiel gegen den Tabellensiebten aus Ostfriesland (12:12) nichts ändern – obwohl sich die Jeverländer im Hinspiel (23:20), als Jan-Philip Willgerodt mit 14 Treffern zum Matchwinner avancierte, mächtig zum Erfolg hatten strecken müssen.

Frauen: Sportclub Ihrhove - HG Jever/Schortens (Sonnabend, 16.30 Uhr). Im Hinspiel überrannte das junge Team von HG-Trainer David Onnen die Ostfriesinnen mit 39:20 und hatte dabei schon zur Pause (18:7) eine Vorentscheidung erzielt. Diese Partie sollten die Gäste allerdings nicht zum Maßstab nehmen, zumal sie im bisherigen Saisonverlauf in fremden Hallen in drei Anläufen komplett leer ausgegangen sind. Nun wollen die Jeverländerinnen den Auswärtsbann brechen.

HSG Neuenburg/Bockhorn - SG Obenstrohe/Dangastermoor (Sonnabend, 17 Uhr, Sporthalle Grundschule Neuenburg). Im überraschend einseitigen Hinspiel hatten die Spielerinnen um SG-Coach Peter Holm souverän den Derby-Fluch gegen den Dauerrivalen aus der Wehde besiegt. Beim 24:18-Erfolg in Obenstrohe führten die Gastgeberinnen phasenweise mit 13 Treffern und bejubelten am Ende erstmals seit mehr als drei Jahren wieder einen Sieg in diesem Prestige-Duell. „Ich habe im Rückspiel alle an Bord. Wir freuen uns auf das Wiedersehen“, gibt sich Holm gelassen – zumal sein Team in der Vorwoche den zweiten Tabellenplatz ausbauen konnte.

Die Neuenburgerinnen würden sich indes liebend gerne für die Hinspielpleite revanchieren. Auch wenn sich das Team des Trainerduos Annika Rull/Andreas Tschirpke durch das 28:28 beim Schlusslicht Goldenstedt II zuletzt kein weiteres Selbstvertrauen vor der Partie holen konnte. Allerdings stimmte immerhin der kämpferische Einsatz die HSG-Verantwortlichen zuversichtlich.