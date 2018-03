Friesland In der Handball-Landesklasse waren drei friesische Teams im Einsatz.

Männer: OHV Aurich II - HG Jever/Schortens II 25:40 (14:20). „Das war kein Selbstläufer“, sagte HG-Coach Christian Schmalz nach dem Duell Letzter gegen Erster. Denn die Auricher Drittliga-Reserve (3:29 Punkte) hielt die Partie gegen die Überflieger aus dem Jeverland (32:0) vor der Pause bis zum Zwischenstand von 13:13 (24. Minute) völlig offen, ehe die Gäste mit einem 5:0-Lauf erstmals auf 18:13 (29.) enteilten.

„Die Abwehr stand nicht immer sattelfest, zudem wurden Großchancen liegen gelassen“, analysierte Schmalz. Nach dem Seitenwechsel zogen die HG-Allstars, bei denen der wiedergenesene Christian Kirschke (5) erstmals wieder zum Einsatz kam und Jan Henrik Behrends (10/4) am treffsichersten agierte, aber unaufhaltsam über 25:17 (39.), 29:19 (45.) und 34:20 (52.) davon. „Nun kommt Grüppenbühren – die Mannschaft, die in dieser Saison einem Sieg gegen uns am nächsten war“, blickte Schmalz bereits auf den nächsten Spieltag voraus.

Frauen: SG Obenstrohe/Dangastermoor - HSG Hude/Falkenburg II 25:20 (16:11). Riesenjubel bei den SG-Frauen um Trainer Peter Holm: Durch diesen verdienten Heimsieg gegen den Titelaspiranten aus dem Landkreis Oldenburg revanchierten sich die Friesländerinnen, denen wie den Gästen zwei Leistungsträgerinnen fehlten, nicht nur für die 24:41-Pleite. Vielmehr übernahmen sie mit nun 24:6 Punkten vorerst auch wieder die Tabellenführung, wobei die Huderinnen (24:4) noch ein Spiel weniger ausgetragen haben.

„Schlüssel zum Sieg war eine super Abwehr, mit der wir dem Gegner den Schneid abgekauft haben“, bilanzierte Holm zufrieden mit Blick auf die offensiv ausgerichtete, aber äußerst kompakte 4:2- oder 5:1-Deckung: „Die Mädels haben sich richtig reingebissen ins Spiel und hinten super dagegengehalten.“ Zudem erwischte SG-Torfrau Nadine de Groot (als Vertreterin der verletzten Lara Droege) einen guten Tag.

So zogen die Gastgeberinnen in einer fairen Partie auf gutem Niveau nach den 8:8 (21.) erstmals auf vier Tore davon – 12:8 (25.). Nach dem Seitenwechsel bauten die SG-Frauen ihren Vorsprung phasenweise auf acht Treffer (21:13/41.) aus. „Natürlich genießen wir die Tabellenführung, aber wichtig ist, dass jetzt alle auf dem Teppich bleiben und weiter ihr Ding machen“, betonte Holm.

HG Jever/Schortens - Wilhelmshavener HV 23:18 (12:7). Mit diesem Start-Ziel-Sieg gegen das Schlusslicht baute das Team von HG-Trainer David Onnen seine Erfolgsserie auf nunmehr acht Siege in Folge aus und festigte den vierten Tabellenplatz. Nach starkem Beginn (5:0/6. Minute) waren die Jeverländerinnen erst nach der Pause erstmals auf zehn Tore davongezogen (19:9/43.). Doch riss nach dem 22:12 (52.) der Faden – und so konnten die Gäste noch für etwas Ergebniskosmetik sorgen.