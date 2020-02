Friesland Die Landfrauen und Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Friesland und Wilhelmshaven fordern eine längere Brustkrebs-Früherkennung für Frauen. Bislang werden zum Mammografie-Screening-Programm nur Frauen im Alter zwischen 50 und 69 Jahren eingeladen. Das benachteilige ältere Frauen bei der Vorsorge für ihre Gesundheit, sagen die Landfrauen und fordern auch mit Hinweis auf die älter werdende Gesellschaft die von den Krankenkassen finanzierte Vorsorgeleistung bis zum 75. Lebensjahr.





Die Forderung und eine Infokampagne dazu sind Teil des umfangreichen Programm rund um den Internationalen Frauentag (8. März), der mit viel Information und Diskussion, aber auch Unterhaltung und Kreativität auch in Friesland und Wilhelmshaven mehr als 20 Veranstaltungen vom 22. Februar bis 28. März bietet. Zur Forderung „Mammo bis 75“ wird es am 3. März, ab 14 Uhr in der Nordseepassage in Wilhelmshaven eine Informationsveranstaltung zur Petition und eine Unterschriftenkampagne geben. Ziel sei es, bis Ende März insgesamt 50 000 Unterschriften zusammenzubekommen.





