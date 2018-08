Friesland /Mentzhausen 118 Weitjäger haben am Wochenende an den Landesmeisterschaften der Klootschießer des Landesverbands Oldenburg teilgenommen. Sechs Frauen, 30 Männer und 82 Nachwuchs-Asse zeigten auf der Sportanlage in Mentzhausen ihr Können. Der Feldobmann des Landesverbands, Stefan Bruns, freute sich über die große Zahl im Nachwuchsbereich. „Toll, dass so viele Kinder dabei waren.“

Alleine in der männlichen Jugend B waren 14 Werfer an den Start gegangen. „Bei den Erwachsenen gab es aber noch Luft nach oben“, sagte Bruns. Nur das Wetter spielte nicht mit: Der Samstag war geprägt von leichten Regenfällen und Temperaturen von um die 13 Grad.

In der Männer-Hauptklasse sahen die Zuschauer nach einem heftigen kurzen Regenschauer den Kampf der beiden Topwerfer. Der Titelverteidiger Ludger Ruch aus Mentzhausen legte mit seinem Höchstwurf mit dem 475-Gramm-Kloot 79,45 Meter vor. Der Europameister Hendrik Rüdebusch aus Vielstedt-Hude konterte mit dem letzten Wurf, den er auf 80,55 Meter setzte. „Ich hätte nicht gedacht, dass es so knapp wird“, sagt der neue Meister.

Bei den Junioren stand Sören Bruhn aus Schweinebrück mit 70,00 Metern erneut ganz oben auf dem Podest. Der Ex-Europameister Detlef Müller sicherte sich mit dem 375 Gramm schweren Kloot erneut den Titel in der Altersklasse Männer II mit 69,10 Metern. Auch Alfred Wulff aus Mentzhausen verteidigte mit 63,00 Metern seinen Titel in der Altersklasse Männer III.

In der Altersklasse Männer IV wurde Heinrich Siemen aus Spohle Landesmeister mit 48,90 Metern. Titelverteidiger Horst Freese belegte mit 46,80 Metern Platz zwei. Dritter wurde Otto Frahmann aus Benthullen mit 44,60 Metern.

Neue Meisterin bei den Frauen wurde Antje Wulff. Sie hatte den 375 Gramm schweren Kloot auf 48,90 Meter befördert. Der Vorsprung der Mentzhauserin betrug gerade mal 50 Zentimeter vor der Titelverteidigerin Sarah Bruns aus Waddens (48,40 m). „Ich war mit meiner Leistung zufrieden“, sagte Wulff: „Ich habe vorab keine Extra-Trainingseinheiten eingelegt.“

Bei den Juniorinnen kehrte eine bekannte Leistungssportlerin zurück: Lena Stulke. Die amtierende Vize-Europameisterin hatte nach der EM 2016 in den Niederlanden eine zweijährige Wettkampfpause eingelegt. Nun meldete sich die Schweinebrückerin mit 55,10 Metern in der Juniorinnen-Klasse eindrucksvoll zurück. Die 21-jährige Siegerin war zufrieden: „Darauf kann man aufbauen.“

Den Superpokal, also die Wertung aller Klassen der Kreisverbände, gewann erneut Butjadingen. Die Butjenter hatten es geschafft, möglichst viele Sportler zum Mitmachen zu motivieren.

In der Einzelwertung belegte der Kreisverband Stadland mit sieben Goldmedaillen Platz eins. Der Kreisverband Butjadingen landete mit viermal Gold auf Platz zwei. Je zwei Titel gingen in das Ammerland, die Friesische Wehde und den Kreisverband Waterkant. Alle sieben Landesmeister aus dem Kreisverband Stadland kommen vom Mentzhauser TV, der die Vereinswertung gewann

Die nächste Herausforderung für die Weitjäger ist die FKV-Meisterschaft am Samstag, 15. September, in Utarp.