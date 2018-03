Friesland Der achtjährige Thies Schweer, der für den MSC Moorwinkelsdamm im Weser-Ems-Bahnsport Nachwuchs-Cup des ADAC in diesem Jahr startet, ist beim Saisonauftakt im emsländischen Werlte gleich auf den ersten Platz gebraust. Der Vorjahresdritte im Gesamtklassement gewann alle seine vier Tagesläufe und wurde überlegen mit 16 Punkten Sieger in der Juniorenklasse A. Damit erfuhr sich Thies Schweer für die kommenden Rennen ein gutes Punktepolster, worauf er sich aber nicht ausruhen möchte.

Auf den zweiten Platz mit zwölf Punkten fuhr Paul Weisheit vom ST Wolfslake, der als Gastfahrer aus Brandenburg den Cup mitfuhr. Der dritte Rang ging an Felix Klütemeyer vom MSC Mulmshorn, der am Ende des Tages acht Punkte auf seinem Konto verbuchen konnte.

Der Weser-Ems-Nachwuchs-Cup dient zur Förderung der Jugend im Bereich Motorrad/Bahnsport und soll die Jugendlichen langsam und gezielt an den Bahnsport heranführen. Der Cup wird in vier Jugendklassen (ab 6 Jahren) diesmal über sechs Läufe ausgetragen.

In der friesischen Wehde wird der Cup mit der Speedway-Liga Nord zusammen am 4. August beim MSC Moorwinkelsdamm am Stadion Linsweger Weg ausgetragen. Neben dem ADAC-Cup engagiert sich der MSC Moorwinkelsdamm ebenso in der Speedway-Liga Nord (vier Rennen), wo erfahrene Bahnsportfahrer als Kapitän eine Mannschaft mit Nachwuchsfahrern als Team führen und den Liga-Cup begleiten.