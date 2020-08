Niedersachsen zieht nach

Friesland Bis zum Ende dieser Woche will der niedersächsische Tischtennis-Verband (TTVN) bekannt geben, wie er für alle Ligen unterhalb der Oberliga verfahren wird. Nachdem schon mehrere Landesverbände sich eng an den Bestimmungen des DTTB orientiert haben, wird dies allgemein auch in Niedersachsen erwartet.

„Wir werden jedem unserer Spieler freistellen, ob er unter solchen Bedingungen überhaupt antreten möchte“, erklärt Thorsten Hinrichs, Abteilungsleiter des MTV Jever. Am 2. September tage der Vorstand, um dann die Konsequenzen nach dem Erscheinen der niedersächsischen Regelungen zu erörtern. „Das kann bis hin zum Rückzug der meisten unserer Mannschaften gehen“, befürchtet er.