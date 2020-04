NWZ kürt Sieger ohne Sportgala

Friesland Wegen der immensen Einschränkungen in Sachen sozialer Kontakte aufgrund der weltweiten Corona-Krise musste die im Bürgerhaus Schortens geplante Sportgala leider abgesagt werden – die NWZ berichtete. Dort sollten im feierlichen Ambiente vor mehr als 100 Gästen aus Sport und Politik eigentlich Frieslands Sportler des Jahres 2019 geehrt werden.

Gratulieren, Händeschütteln, umarmen sowie im Bürgerhaus-Foyer später zusammen essen und sich sportartübergreifend intensiv austauschen – all diese Dinge, welche die Sportgala in den vergangenen Jahren so reizvoll gemacht haben, sind aufgrund der aktuellen Lage zurzeit schlicht nicht möglich.

Dennoch soll das Ergebnis der 26. Auflage der Gemeinschaftsaktion von NWZ und Kreissportbund den Leserinnen und Lesern, aber vor allem natürlich den Nominierten, die sich eine Auszeichnung mit viel Ehrgeiz, Trainingsfleiß und Herzblut absolut verdient haben, nicht vorenthalten werden.

Daher lüften wir von diesem Mittwoch bis Freitag nun nach und nach des Geheimnis, wer in den drei Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2019 in der Wählergunst die Nase vorn hatte. Zudem gibt es einen Sonderpreis „Sportler bzw. Sportlerin mit Handicap“.