Friesland Das plötzliche Aus für die Motorsport-Großveranstaltung Jade-Race auf dem Flugplatz Mariensiel bringt die CDU Friesland in Wallung. Die Kreistagsfraktion will die „Absage per Federstrich“ am kommenden Montag, 9. Dezember, im Wirtschaftsausschuss auf die Tagesordnung bringen. „Da gibt es einiges zu diskutieren. In der Sache ist das letzte Wort noch nicht gesprochen“, so Kreistagsabgeordneter Axel Homfeldt.

Die CDU Friesland ist gelinde gesagt „irritiert“, dass die Gesellschafterversammlung „das mal eben so entscheidet“ mit dem Hinweis auf Beschädigungen an der Start- und Landebahn, weil die gerade erst für zwei Millionen Euro saniert wurde.

„Wozu gibt es eine Veranstalterhaftpflicht?“ fragt Homfeldt. „Die Begründung der Absage, dass es durch die Rennsportveranstaltung po­tenziell zu Schäden an der Startbahn kommen könne, ist zunächst einmal ungeprüft“, so Homfeldt. Deshalb will seine Fraktion nicht nur über Details aus der Gesellschafterversammlung informiert werden, sondern auch eine erneute Bewertung dieser Entscheidung diskutieren.

Auch vor zehn Jahren, als das Flugplatzrennen in Mariensiel erstmals stattfand, war das Rollfeld kurz zuvor erneuert worden.

Das Jade-Race sei eine sehr bedeutsame Veranstaltung für die ganze Region, heißt es in der Stellungnahme der CDU-Kreistagsfraktion. Die Veranstaltung mit einem großen Teilnehmerfeld aus dem In- und Ausland zog jeweils im Juli mehr als 10 000 Besucher an, mehrere Hotels in Friesland und Wilhelmshaven seien in dieser Zeit durch Teilnehmer und Gäste ausgebucht, hatte der Veranstalter Michael Behrens berichtet. Es sei schwer nachzuvollziehen, dass die Absage ohne vorherige Diskussion in den Kreisgremien erfolgt sei.

Der Kreiswirtschaftsausschuss tagt am Montag ab 14.30 Uhr im Kreishaus Jever.