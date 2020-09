Saisonstart In Friesland: Nachwuchs greift zum Handball

Friesland In Zeiten der Corona-Pandemie ändert sich auch für die klassenhöchsten friesischen Jugend-Handballer einiges im Vergleich zum Spielbetrieb der Vorjahre. Los geht es mit der Relegation für Landes- und Oberligen.

Die anschließende reguläre Punktspielsaison 2020/2021 soll für die Landesligen am 27./28. März enden, während die Verbands- und Oberligen sogar bis zum 25. April spielen sollen – vorbehaltlich der jeweiligen Verordnungen zur Eindämmung des Covid-19-Virus. Die Relegation zu den Jugendligen auf Verbandsebene läuft vom 5./6. September bis 4. Oktober. Anders als gewohnt, werden die Aufsteiger nicht über ein Turniersystem ermittelt, sondern in einem Ligensystem in Einzelspielen.

„In allen Alters- und Spielklassen wird jeweils nur eine Runde gespielt. Die Relegationen zu den Landesligen und zu den Oberligen beziehungsweise zu den Vorrunden zu den Oberligen werden parallel durchgeführt“, erläutert der HVN-Jugendspielwart Olaf Bunge. Sollte ein Spiel dabei unentschieden ausgehen, ist direkt im Anschluss ein Siebenmeter-Werfen durchzuführen. Ein Einfluss auf die Wertung des Spieles hat dieses Siebenmeter-Werfen nur, wenn beide Mannschaften am Ende der ersten Runde punktgleich sind.

• A-Jungen

In dieser Altersklasse kämpft der Nachwuchs der JHSG Varel in einer Vierer-Gruppe mit dem Elsflether TB, TS Hoykenkamp und Harpstedter TB um die Qualifikation für die Landesliga. Zum Auftakt genießen die Vareler an diesem Sonntag Heimrecht gegen Elsfleth. Der Anwurf erfolgt um 15.30 Uhr in der Manfred-Schmidt-Sporthalle in Altjührden. Die HG Jever/Schortens ist bereits für die Landesliga qualifiziert.

• B-Jungen

Die Talente der HG Jever/Schortens bekommen es in ihrer Gruppe mit TuS Haren, Tura Marienhafe, TV Neerstedt und VfL Rastede zu tun. Los geht es am Sonntag (16.30 Uhr) in Neerstedt.

• C-Jungen

Die JHSG Varel kämpft mit dem FC Schüttorf, TV Meppen und der HSG Nordhorn II um den Sprung in die Landesliga. Ein Heimsieg zum Start am Sonntag gegen Schüttorf wäre schon Gold wert. Anwurf ist um 14.30 Uhr in der Sporthalle Plaggenkrugstraße in Obenstrohe. Der Nachwuchs der HG Jever/Schortens hat das Landesliga-Ticket bereits aus der Vorsaison gelöst.

• A-Mädchen

Die HG Jever/Schortens steigt am Sonntag (15.30 Uhr) beim VfL Edewecht in die Qualifikation ein. Weitere Gegner sind SG Friedrichsfehn/Petersfehn, HSG Hude/Falkenburg und TvdH Oldenburg.

• B-Mädchen

In dieser Altersklasse ist die HG Jever/Schortens bereits für die Landesliga qualifiziert.

• C-Mädchen

Die Aufstiegs-Fahrkarte strebt indes die weibliche C-Jugend der HG Jever/Schortens noch an. Los geht es an diesem Samstag um 13 Uhr im heimischen Sportzentrum Jahnstraße in Jever gegen den TuS Norderney. Weitere Gegner sind der SC Ihrhove und Tura Marienhafe.