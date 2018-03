Friesland /Sande Der Verein „Kinder von Tschernobyl Friesland/Wilhelmshaven“ ist bereits gut vorbereitet für den neuerlichen Besuch von 24 Kindern aus Weißrussland im Juli in Friesland. Das Programm steht und auch sieben Gastelternpaare seien bereits gefunden. Mindestens fünf weitere werden aber noch gebraucht, sagte Vereinsvorsitzender Toni Schiffer bei der Jahreshauptversammlung des Vereins in Neustadtgödens.

Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im April 1986 ist nun 32 Jahre her. Seit 1993 organisiert der Verein „Kinder von Tschernobyl“ jährlich für 24 Jungen und Mädchen zwischen neun und zwölf Jahren Erholungsaufenthalte an der Küste Frieslands.

Infos und Kontakt Gasteltern werden gesucht für den Zeitraum vom 15. bis 31. Juli. Sie nehmen jeweils zwei Kinder für 14 Tage bei sich auf und sollten in dieser Zeit auch entsprechend Zeit (Urlaub) einplanen. Interessierte Gasteltern können sich bei den Vorsitzenden des Vereins „Kinder von Tschernobyl“ melden: Bei Toni Schiffer, Tel. 04451/96 11 120 in Varel oder per E-Mail an schiffer.toni@ewe.net, oder aber bei Heidrun Lichterfeld in Schortens unter Tel. 04423/7515, E-Mail an heidrun.lichterfeld@web.de

Auch nach so langer Zeit seien Familien von den Spätfolgen des Reaktorunfalls betroffen, da sie sich weitgehend aus ihren verstrahlten Böden ernähren müssten. Die Kinder sollen hier in der klaren und jodhaltigen Luft und bei unbelasteter Verpflegung ihr Immunsystem stärken und stabilisieren, damit sie gegen Gesundheitsgefahren besser gerüstet sind. Seit Bestehen des Vereins haben ca. 650 Kinder ihre Sommerferien an der Küste Frieslands verbracht.

Auf das Alter der Kinder bis zwölf Jahre habe man sich seinerzeit verständigt, weil für Kinder ab zwölf Jahren aufwendige und auch teure Visa nötig werden, begründet Vorsitzender Toni Schiffer.

Jahr für Jahr braucht der Verein etwa 25 000 Euro, um den Aufenthalt der Kinder zu finanzieren. Die 14 Tage Aufenthalt in der Jugendherberge in Schillig, die Busreise und das Veranstaltungsprogramm vor Ort in Friesland gehen ins Geld. Ein kleiner Teil davon, rund 3500 Euro, kommt durch die Beiträge der rund 65 Mitglieder zusammen. Der Löwenanteil muss über Spenden finanziert werden – und der war zuletzt buchstäblich ein Löwen-Anteil: Die hiesigen Lions-Clubs unterstützen den Verein nach Kräften, bedankte sich Toni Schiffer.

In diesem Jahr sind die Kinder aus einer Kleinstadt und zwei Dörfern in Weißrussland an der Grenze zur Ukraine vom 2. bis 31. Juli in Friesland. Die ersten 14 Tage sind sie wieder in der Jugendherberge in Schillig, unternehmen unter anderem Fahrten nach Wangerooge und Spiekeroog. Die restlichen zwei Wochen vom 15. bis 31. Juli erbringen sie bei Gastfamilien in der Region.

Auch in dieser Zeit sind noch einzelne Veranstaltungen geplant, zu denen die Gasteltern die Kinder hinbringen und die dann auch gerne an den Veranstaltungen und Fahrten teilnehmen können. Auch zwei Deutsch sprechende Betreuerinnen sind mit dabei, die ebenfalls in Gastfamilien untergebracht sind und die rund um die Uhr erreichbar sind, „falls ein Kind mal Zahnweh oder Heimweh bekommt“. Die Kinder sind alle kranken- und haftpflichtversichert, so dass den Gasteltern keine weiteren Kosten außer denen der Unterbringung entstehen.