Friesland Die Favoriten geben sich nach wie vor keine Blöße. Auch am sechsten Spieltag der Schleuderball-Landesliga sind Überraschungen ausgeblieben.

TSV Abbehausen - Mentzhauser TV 0:6 (0:4). Die Abbehauser Verantwortlichen waren sauer auf ihr eigenes Team. Der Auftritt vor heimischem Publikum sei peinlich gewesen. In der ersten Halbzeit hatte der TSV bei etwas Gegenwind anfangs noch gut verteidigt. Dann häuften sich die Fehler. Die Abbehauser hatten sich für die zweite Hälfte viel vorgenommen, doch Fehler ermöglichten den Mentzhausern weitere Tore. Bei den Gastgebern stimmte die Teamchemie nicht. Die Abbehauser meckerten und machten damit das eigene Spiel kaputt.

TV Schweiburg - TuS Grabstede 1:7 (1:1). Die Friesen drangen mit weiten Würfen schnell zum Tor der Gastgeber vor. Dennoch dauerte es eineinhalb Durchgänge, bis die Gäste in Führung gingen. Zur Überraschung der Zuschauer glichen die Gastgeber vor der Pause aus. Aber an diese Leistungen konnten die Schweiburger im zweiten Spielabschnitt nicht mehr anknüpfen. Schnell erzielte Grabstede die nächsten Tore. Bei Schweiburg schlichen sich zudem Fehler ein. Wurfbälle wurden nicht mehr gefangen, flache Schockbälle direkt auf den Mann geschockt.

TV Waddens - Altenhuntorfer SV 2:8 (2:0). Mit dem Wind im Rücken drängten die Waddenser die Gäste in den Torraum. Aber weil sich Schockfehler bei den Butjentern einschlichen, ließ das erste Tor lange auf sich warten. Vor der Pause legte Waddens noch einen Treffer nach. Das war aber angesichts des starken Windes zu wenig. Die Gäste legten nach der Pause eine Schippe drauf und erzielten den Anschlusstreffer. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. Mit guten Wurfleistungen drehte der ASV die Partie dann endgültig.

BV Reitland - Altenhuntorfer SV II 8:0 (3:0). Es standen sich der amtierende Landesligameister und der Aufsteiger gegenüber. Die Kräfteverhältnisse spiegelten sich in den Mannschaftsaufstellungen wider. Die vollzähligen Reitlander trafen auf fünf Gästespieler. Deshalb gaben die Gastgeber dem Hauptfänger Hauke Freese eine kleine Verschnaufpause. Die Gäste tauschten permanent, ergaben sich nicht kampflos und boten kaum Lücken an. Bis zum ersten Tor dauerte es knapp zehn Minuten, da der ASV mit guten Würfen und super Weiten im Schockspiel zu überzeugen wusste. Bis zur Pause fielen zwei weitere Tore. In der zweiten Halbzeit spielten die Platzherren mit Wind und gestalteten das Spiel souverän. Immerhin: Die Gäste versuchten hin und wieder, das Spiel schneller zu machen, um die Heimmannschaft in Bedrängnis zu bringen. Aber Reitland ließ nichts anbrennen.

KBV Grünenkamp - Mentzhauser TV II 8:0 (3:0). Grünenkamp musste kurzfristig auf Spielführer Patrick Hattermann verzichten. Dennoch waren die Gastgeber in der ersten Halbzeit überlegen. Aber das junge Team aus Mentzhausen verhinderte lange das erste Tor der Friesen. Doch es half nichts. Zum Seitenwechsel stand es trotzdem 3:0 für Grünenkamp. In Halbzeit zwei stellte Grünenkamp personell um. Sascha Hemme ging in den Mittelfang, und Bjarn Bohlken durfte sich wieder als Hauptfänger beweisen. Am Ende gewann der KBV souverän.