Friesland Die Zuschauer bei der Landesmannschaftsmeisterschaft im Schleuderballspiel haben am vergangenen Wochenende auf dem Sportplatz in Mentzhausen bei idealen Bedingungen zahlreiche spannende Spiele der Kinder und Jugendlichen gesehen. Die Favoriten der einzelnen Staffeln sicherten sich dabei am Ende zumeist die begehrten Meistertitel.

Nur in der C-Jugend gab es eine kleine Überraschung. Der Mentzhauser TV hatte sich den Titel in der Saison mit hauchdünnem Vorsprung geholt – vor dem punktgleichen KBV Grünenkamp. Den Landesmeistertitel schnappten sich nun allerdings die Friesländer.

Auch in der D-Jugend stellte Grünenkamp den Sieger. In den restlichen drei Punktspielklassen (A,- B- und E-Jugend) feierte der Mentzhauser TV den Landesmeister-Titel.

In der F-Jugend hatte es in dieser Spielzeit zwar keine Punktspiele gegeben. Aber die Jungen und Mädchen des TSV Abbehausen und der Spielgemeinschaft Mentzhauser TV/TV Schweiburg kämpften um den Landestitel. Die Abbehauser Talente freuten sich letztlich über den ersten großen Erfolg.

Ausrichter der Titelkämpfe war der KBV Kreuzmoor anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Schleuderballsparte. Die Kreuzmoorer um Spartenleiter Jochen Tapkenhinrichs sowie der Schleuderball-Landesfachausschuss um den Vorsitzenden Bernd Tapkenhinrichs hatten für einen reibungslosen Turnierablauf gesorgt. Alle Teams der Punktspielsaison hatten für die Titelkämpfe gemeldet.