Werfen an Silvester fällt aus

Friesland /Spohle Das Silvester-Klootschießen fällt aus. Das teilte der neue Feldobmann Stefan Bruns vom Klootschießerlandesverband Oldenburg (KLVO) mit. Nach den vielen Regenfällen ist der Sportplatz in Spohle aufgeweicht und wurde von der Gemeinde gesperrt: „Ein geeignetes Ersatzgelände war nicht in Sicht.“

Dagegen wird die Klootsaisonmeisterschaft am Donnerstag, 28. Dezember, ausgetragen. Jedoch wegen der Platzsperre nicht in Altjührden. Dieses Werfen steht nun um 13 Uhr auf dem Sportplatz in Grabstede an. Die Platzgröße dort ist nicht geeignet für das Silvesterwerfen mit dem zu erwarteten größeren Teilnehmerfeld.