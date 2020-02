Friesland Die nachfolgenden drei friesländischen Erfolgsteams haben ein ausgezeichnetes Sportjahr hinter sich und wurden daher für die Sportlerwahl 2019 von NWZ und Kreissportbund nominiert. Der Abstimmungszeitraum endet am Freitag, 6. März.

Das spielstarke Eishockeyteam hat sich als Aufsteiger aus der Verbandsliga Nord in der Saison 2018/2019 auf Anhieb den Meistertitel in der Regionalliga Nord und damit höchsten Amateurliga im deutschen Eishockey gesichert. Die Jadehaie, die seit Gründung des Vereins in 2015 und Aufnahme des Spielbetriebs in 2016 damit drei Aufstiege in Folge feiern konnten, qualifizierten sich in der Vorsaison wie drei weitere Nord-Clubs zugleich für die Verzahnungsrunde mit den vier besten Teams aus der Regionalliga Ost. Dort spielte sich „Frieslands Mannschaft des Jahres 2018“ unter Coach Sergey Yashin bis ins Finale vor und wurde im Penalty-Drama gegen die Schönheider Wölfe am Ende Nord/Ost-Vizemeister.

Auch in der aktuellen Saison 2019/2020 liegt das ECW-Team um Kapitän Nick Hurbanek auf Playoff-Kurs in der Regionalliga Nord und möchte dort am Ende den Meistertitel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Die kampfstarken Fußballer aus der Friesischen Wehde haben in der Saison 2018/2019 mit dem zweiten Meistertitel in Folge den Durchmarsch in die Kreisliga Jade-Weser-Hunte perfekt gemacht. In der Vorsaison 2017/2018 war das auch auf viele junge Eigengewächse setzende Team sogar Doublesieger geworden: Meister der Fusionsklasse B und Gewinner des Kreispokal-Wettbewerbes.

Auch in der aktuellen Saison 2019/2020 mischt der Aufsteiger aus der 1. Kreisklasse unter der Regie des Trainerduos Thomas Hasler/Wilko Eggers in der höheren Spielklasse wieder kräftig im oberen Tabellendrittel mit. Dabei besticht die Mannschaft nicht nur in spielerisch-taktischer Hinsicht, sondern auch durch ihre herausragende Kameradschaft und extreme Geschlossenheit. Dies spiegelt sich nicht zuletzt in der bemerkenswerten Kadergröße von derzeit 26 Spielern wider.

Die Sportkeglerinnen Laura Gawenda und Hella Tadken-Taddicken haben sich in 2019 dank präziser Würfe und starker Nerven nicht nur den Bezirksmeister-Titel gesichert, sondern auch den Gewinn der Landesmeisterschaft im Frauen-Doppel. Dabei ließ das Duo des MTV Jever, das in der Punktspielsaison auf Bezirksebene im Einsatz ist, viele Paarungen hinter sich, die in der Bundesliga aktiv sind.

Zugleich löste das eingespielte Doppel aus der Marienstadt die Fahrkarte zur Deutschen Meisterschaft. Dort fehlte am Ende nur ein einziges Holz zum Einzug in die Endrunde, so dass die beiden Jeveranerinnen bei den Titelkämpfen in Kiel einen guten 13. Platz unter 24 Paarungen belegten. Derweil wurde Gawenda bei den Juniorinnen auch im Einzel Landesmeisterin und obendrein Deutsche Vizemeisterin.

Für 2020 haben sich Gawenda und Tadken-Taddicken die Titelverteidigung bei der Landesmeisterschaft und die erneute DM-Teilnahme zum Ziel gesteckt.