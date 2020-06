Tennis: Friesische Teams starten in abgespeckte Saison

Friesland Mit sechs Wochen Verspätung gegenüber der ursprünglichen Saisonplanung aufgrund der Corona-Krise beginnt an diesem Samstag, 13. Juni, die Sommer-Punktspielrunde der Frauen, Männer und Altersklassen im Tennisverband Niedersachsen-Bremen (TNB). Doch längst nicht alle der ursprünglich vor Ausbruch der Pandemie gemeldeten Mannschaften werden in der Übergangssaison 2020 ans Netz gehen, sondern lediglich knapp 60 Prozent.

Die diesjährige Sommersaison wird ohne Auf- und Absteiger gespielt. Immerhin können Punktspiele im TNB aufgrund der jüngsten behördlichen Lockerungen nun doch nicht nur mit Einzeln, sondern auch mit Doppeln stattfinden. Nachdem zunächst das Doppelspiel in Niedersachsen freigegeben worden war, gab inzwischen auch das Ordnungsamt in Bremen grünes Licht. Der TNB hatte sich mit dem Sportressort im Senat und dem Sportamt in Bremen abgestimmt.

Gleichwohl: Der Punktspielbetrieb findet nur in abgespeckter Form statt. „Die meisten Zurückziehungen von Mannschaften gab es im Seniorenbereich ab 30 Jahre. Bei den Frauen und Männern sowie im Jugendbereich ist die Zahl der zurückgezogenen Teams weit geringer“, erläutert TNB-Vizepräsident Jörg Kutkowski. Bei den Erwachsenen soll bis zum 27. September gespielt werden. Der Start der Punktspiele der Jugend wurde bereits frühzeitig ans Ende der Sommerferien verschoben.

Sommersaison 2020 Folgende friesische Tennismannschaften nehmen an der Übergangssaison teil: Herren: Verbandsliga TV Varel Bezirksliga MTV Jever, TV Varel II 1. Regionsklasse TV Varel III Herren 30: Bezirksliga TV Varel 2. Regionsklasse FC Nordsee Hooksiel, MTV Jever, TV Varel II Herren 40: Bezirksklasse TV Varel Damen: 1. Regionsklasse TV Varel Damen 50: Bezirksliga TV Varel Zurückgezogen haben bei den Erwachsenen vom TV Varel die Damen 30 (Bezirksliga), Damen 40 (Landesliga) und Herren 65 (Verbandsliga). In diesen Spielklassen haben auch alle anderen Mannschaften zurückgezogen. Unterdessen wurde der Spielbetrieb bei den Damen 50 in der Nordliga (u.a. MTV Jever) komplett gestrichen.

Die Zahlen zeigen laut TNB deutlich auf, wie unterschiedlich in den Vereinen mit der Entscheidung umgegangen wurde. In einigen Vereinen wurden alle Mannschaften abgemeldet. In anderen Clubs wiederum wurde sehr individuell entschieden.

„Wir freuen uns über jede teilnehmende Mannschaft“, sagt TNB-Präsident Raik Packeiser: „Natürlich haben wir auch Verständnis für diejenigen, die sich für einen Rückzug entschieden haben. Wir waren abhängig von politischen Vorgaben, deren Veränderungen manchmal zu spät für uns und für frühzeitig abgemeldete Teams kamen.“

Nach dem Ende der Frist zur Zurückziehung werden alle eingegangenen Mails bearbeitet. Die Empfehlung des TNB lautet, die Termine vorläufig zu vereinbaren, sofern weder die eigene Mannschaft zurückgezogen wurde noch bekannt ist, ob die Gastmannschaft zurückgezogen hat. Eingehende Einladungen für zurückgezogene Teams können ignoriert oder gegebenenfalls abgelehnt werden.

Falls sich Änderungen in den Staffeln ergeben, müssen nach Veröffentlichung neue Termine vereinbart werden. Bereits vereinbarte Termine für zurückgezogene Mannschaften verlieren ihre Gültigkeit. Der Verband bittet darum, von weiteren Anfragen an das Sportbüro abzusehen.

„Wir haben vollstes Verständnis dafür, dass unter den jetzigen Voraussetzungen die eine oder andere Mannschaft doch gerne gespielt hätte“, teilt der Verband mit und bittet um Verständnis. Eine Abmeldung vom Punktspielbetrieb oder auch eine Neuanmeldung erfordere Zeit und Arbeit, daher habe der TNB sich für eine Deadline entscheiden müssen, an der wie vorab kommuniziert festgehalten werden müsse.

Ein Rückzug vom Rückzug sei ein Arbeitsprozess, der viel Zeit koste. Zeit, die der Verband aktuell einfach nicht mehr habe. „Auch wir hätten gerne vor dem 1. Juni über die Entscheidung pro Doppel Bescheid gewusst, jedoch sind wir von den Entscheidungsprozessen der Regierung abhängig“, heißt es seitens des Verbandes: „Wir versichern aber, dass es immer unser Ziel war, klare und transparente Entscheidungen zu treffen und diese schnell und intensiv an die Vereine zu kommunizieren. Wir haben Verständnis, dass die aktuelle Lage frustrierend ist, bitten jedoch ebenfalls um dieses Verständnis, da auch für uns die Situation alles andere als leicht ist.“

In einer aktuellen Verlautbarung zum Thema Doppel zitiert der Tennisverband die Bremer Behörden – für Einzel- oder Individualsportarten gelte Folgendes: „Ist ein konsequenter Verzicht auf direkten körperlichen Kontakt, die Einhaltung des Mindestabstands von zwei Metern, die Einhaltung der Hygieneregeln und der Verzicht auf Publikum beziehungsweise Zuschauer gewährleistet, steht einem Wettkampfbetrieb nichts entgegen. Die Ausübung des Doppels ist nach Aussage des Ordnungsamtes möglich.“

Damit sei ein normaler Punktspielbetrieb auf TNB-Ebene möglich, sagt TNB-Vizepräsident Kutkowski.