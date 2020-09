Tischtennis In Friesland: Neue Saison startet coronabedingt ohne Doppel

Friesland Nachdem Anfang vergangener Woche der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) grünes Licht zum Start der Tischtennis-Saison 2020/2021 für die unter seinem Dach organisierten Ligen bis hinunter zur Oberliga gegeben hatte, hat nun auch der niedersächsische Landesverband TTVN nachgezogen. Auch in den Klassen von der Verbandsliga bis zur Kreisebene kann also die Saison in dieser Woche schon beginnen.

Wie auf Bundes-Ebene hat aber auch der Landesverband das Spielsystem in Corona-Zeiten angepasst. Er verzichtet auf die eigentlich obligatorischen Doppel und lässt dafür alle Einzel durchspielen.

„Uns allen ist klar, dass keine normale Saison bevorsteht. Es ist durchaus realistisch, dass wir – etwa aufgrund von behördlichen Vorgaben oder Veränderungen im Infektionsgeschehen – kurzfristig reagieren müssen“, sagt TTVN-Geschäftsführer Hein Werner Löwer: „Dies könnte dazu führen, dass eine Unterbrechung der Saison oder notfalls auch ein Abbruch (Annullierung) der Saison erforderlich wird. Unser Ziel war es, der großen Mehrheit der Aktiven, die gerne am Spielbetrieb teilnehmen möchte, diesen zu ermöglichen.“

Wo der DTTB einige Aspekte verpflichtend vorgibt, arbeitet der TTVN allerdings mehr mit Empfehlungen. So ist zum Beispiel das Tragen einer Maske für Spieler, die gerade nicht am Tisch stehen, nicht vorgeschrieben. Es wird vielmehr ebenso nur empfohlen wie eine Boxengröße von fünf mal zehn Metern pro Tisch und die Trennung durch Umrandungen. Allerdings betont der Verband, dass die örtlichen Hygiene-Konzepte der Vereine und Kommunen Vorrang haben und engere Regeln bedeuten können. Wie genau diese für die Vereine in Friesland aussehen, dürfte in den nächsten Tagen geklärt werden.

Sollten Tischtennis-Spieler oder ganze Mannschaften aus unterschiedlichen Gründen nicht spielen können oder wollen, hat das in dieser Saison deutlich geringere Konsequenzen als gewohnt. Spielverlegungen sollen von den Staffelleitern großzügig behandelt werden. Auch mehrfaches Nichtantreten (bei rechtzeitiger Mitteilung) zieht keine Ordnungsstrafe nach sich und führt nicht mehr zur Streichung einer Mannschaft. Und auch ganze Rückzüge von Mannschaften sind in der neuen Spielzeit kostenfrei.