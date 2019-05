Friesland In der Erfolgsspur befinden sich die Frauen des TuS Sande III im Tischtennis-Pokal. Nun führt sie diese auf die über 700 Kilometer lange Reise nach Gaimersheim in Bayern, wo über das Himmelfahrtswochenende die Deutschen Pokalmeisterschaften im Tischtennis stattfinden.

Nachdem der Vizemeister der Bezirksoberliga Nord den Bezirkspokalwettbewerb Damen B bei Punktgleichheit mit zwei weiteren Mannschaften durch das bessere Spielverhältnis gewonnen hatte, startete das Team beim Landesentscheid richtig durch. Das Trio, bestehend aus Alea Augustin, Melina Gautzsch und Meike Memmen, fuhr dort zwei 4:1-Erfolge und ein glattes 4:0 ein. Als Landessieger wurde somit die Qualifikation für die Deutschen Pokalmeisterschaften erreicht. Diese stehen bis Sonntag, 2. Juni, bei der TSV Gaimersheim an.

In der Spielklasse der Sanderinnen treten insgesamt 15 Teams – aufgeteilt in drei Gruppen – gegeneinander an. Hinzu kommen weitere Leistungsklassen. Bei der Großveranstaltung in den beiden Gaimersheimer Hallen stehen 32 Tische für die rund 500 Aktiven bereit. Exakt 1820 Spiele werden an den vier Tagen über die Bühne gehen. Für das TuS-III-Team wird es in jedem Fall eine besondere Erfahrung werden – die eine weite Anreise wert sein sollte.