Top-Boßler messen sich erneut

Friesland Es geht Schlag auf Schlag für die besten Boßler und Boßlerinnen des Friesischen Klootschießerverbands (FKV): Der sechste Durchgang der Championstour steigt an diesem Samstag in Werdum beim KBV „Liek ut“ Altharlingersiel im Kreisverband Esens. Die Aktiven werfen erneut mit der Eisenkugel. Los geht es um 13 Uhr mit den Männern, die Frauen beginnen um 14 Uhr. Der Abwurf erfolgt am Werdumer Altendeich 3.

Die Tour gastiert erstmals in Altharlingersiel. Der Vereinsvorsitzende Edo Janssen freut sich darüber, dass sein Verein den Zuschlag bekommen hat. Die Boßelelite könne sich auf „eine ganz normale Straße“ einstellen, sagt er und gibt im nächsten Atemzug zu, dass er doch ein wenig geflunkert hat. „Ein paar Kurven sind wohl drin“, erklärt er und lacht verschmitzt.

Nach dem Durchgang in der Vorwoche in Holtgast ist das Feld bei den Männern näher zusammengerückt. Nach dem Tagessieg streifte sich Bernd-Georg Bohlken aus Grabstede mit 37 Punkten das Gelbe Trikot über. Es folgen die Raher Ralf Klingenberg und Harm Weinstock (beide 34), Stefan Siebolds (Burhafe/ 31), Ralf Look (Großheide/30), Kai Stoffers (Waddens/29), Matthias Gerken (Kreuzmoor) und Hendrik Rüdebusch, die beide auf 26 Punkte kommen.

Bei den Frauen gibt es einen Zweikampf. Hannah Janßen (Blomberg) behielt mit 55 Punkten das Gelbe Trikot. Die Tagessiegerin Anke Klöpper (Südarle) sitzt ihr mit 53 Zählern im Nacken. Mit Abstand folgen Ann-Christin Peters (Ardorf) mit 43 Punkten, Feenja Bohlken (Halsbek) und Ulrike Tapken (Müggenkrug/beide 31). Sonja Fröhling (Collrunge/Brockzetel/Wiesens) und Mareile Folkens kommen auf 27 Zähler.