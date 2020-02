Viele Spielausfälle wegen Orkantief

Friesland Das Orkantief „Sabine“ hat auch in Friesland am Sonntag diverse Spielpläne durcheinander gewirbelt. So wurde etwa in der Eishockey-Regionalliga das für den Abend angesetzte Spitzenspiel zwischen dem ECW Sande und den Harzer Falken aus Braunlage ebenso abgesagt wie das am Nachmittag geplante Friesland-Derby in der Fußball-Kreisliga zwischen Rot-Weiß Sande und dem FC Zetel.

Aufgrund der herrschenden Witterungsbedingungen sind zudem auch alle anderen für Sonntag angesetzten Kreisliga-Punktspiele seitens des Fußballkreises Jade-Weser-Hunte vom Spielplan abgesetzt worden. Nachholtermine stehen in allen Fällen noch nicht fest.

Auch der 11. Spieltag der Straßenboßler ist am Sonntag der Unwetterwarnung zum Opfer gefallen und wurde von Verbandsseite am Vormittag abgesagt. Im Basketball wurde am Sonntagnachmittag unterdessen das Heimspiel der Bezirksoberliga-Korbjäger der BSG Bockhorn/Zetel Tigers gegen den Oldenburger TB II vom Spielplan abgesetzt