Wegen Corona-Krise: Ehrung von Frieslands Sportlern des Jahres 2019 abgesagt

Friesland Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich NWZ und Kreissportbund Friesland gezwungenermaßen und schweren Herzens dazu entschlossen, die für den 24. März im Bürgerhaus Schortens geplante Sportgala abzusagen. Dort sollten im feierlichen Ambiente eigentlich Frieslands Sportler des Jahres 2019 geehrt werden.

In Zeiten, in denen soziale Kontakte wegen möglicher Ansteckungsgefahren deutlich eingeschränkt werden sollen, wäre es aber fahrlässig, eine Ehrungsveranstaltung mit über 100 Gästen trotzdem durchzuziehen. Gratulieren, Händeschütteln, umarmen sowie im Theater-Foyer später zusammen essen und sich sportartübergreifend austauschen – all diese Dinge, die die Sportgala in den vergangenen Jahren so reizvoll gemacht haben, sind aufgrund der aktuellen Lage zurzeit schlicht nicht möglich.

Die Siegerinnen und Sieger in den drei Kategorien Sportlerin, Sportler und Mannschaft, die sich ihre Nominierung und Auszeichnung mit viel Ehrgeiz, Trainingsfleiß und Herzblut verdient haben, werden in nächster Zeit nacheinander in der NWZ und im Online-Bereich vorgestellt.

Die Seite zur Oldenburger Sportlerwahl unter www.nwzonline.de/sportlerwahl-friesland.