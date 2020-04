Frisch gebackene Übungsleiter

Pünktlich zum Shutdown wegen Corona haben 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Übungsleiterausbildung Breitensport sportartübergreifend 1. Lizenzstufe in der Sportregion der Sportbünde Friesland, Wilhelmshaven und Wittmund beendet. Seit Januar waren ihnen an 6 Wochenenden in mehreren Modulen verschiedene sportliche Inhalte und Trainingsgrundlagen vermittelt. Weil die Toni-Gaßmann-Sportschule in Jever nicht mehr zur Verfügung stand, wurde die Ausbildung in Horsten durchgeführt. Die Halle und der angeschlossene Seminarraum erwiesen sich als perfekte Lösung, auch die Zusammenarbeit mit dem Turn- und Sportverein Frischauf Horsten-Etzel lief optimal.

Onno Folkers, ehrenamtlicher Leiter der Sportregion im Handlungsfeld Bildung, und Sportreferentin Daniela Liessmann, Handlungsfelder Bildung und Sportjugend, freuten sich über eine sehr engagierte Gruppe. Leider erfolgten direkt nach Beendigung der Ausbildung die ersten offiziellen Einschränkungen, somit können die neu lizenzierten Übungsleiterinnen und Übungsleiter ihren Vereinen erst nach Ende des Shutdowns zur Verfügung stehen – dann allerdings sicherlich mit großem Einsatz. Jedes Jahr besteht eine große Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. Interessierte wenden sich an Sportreferentin Daniela Liessmann, Tel. 04461/91 83 85.

BILD: