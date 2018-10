Glarum Konfetti-Fontänen haben in der Kreissporthalle Stadthagen für ein glanzvolles Finale bei der Abschlussgala des TuJu-Treffs 2018 gesorgt. Und mittendrin, statt nur dabei diverse Turnerinnen und Turner aus Friesland. So hatte sich Anfang Oktober eine hochmotivierte Mannschaft des TuS Glarum mit Trainerin Katrin Oeltermann mit einigen Aktiven benachbarter Vereine auf den Weg zum diesjährigen Turnerjugendtreff im Landkreis Schaumburg nahe Hannover gemacht. Diese Veranstaltung wird jährlich von einem 25-köpfigen Jugend-Projektteam ehrenamtlich organisiert. Dieses besteht aus Mitgliedern des Arbeitskreises TuJu-Treff der Niedersächsischen Turnerjugend (NTJ) sowie einer jeweils örtliche Gruppe.

Die teilnehmenden Jugendlichen bestreiten kleine Workshops, bereiten Projekte vor und lernen, eine kleine Veranstaltung durchzuführen. Fünf Tage volles Programm – mit viel Spaß, wenig Schlaf, Eröffnungsgala, Stadtralley, Poolparty und vielem mehr. Im Mittelpunkt des Programms standen sportliche Aktivitäten und ein Pokalwettkampf.

Der so genannte „Fun-TGW“ (Turnergruppenwettkampf) ist ein Wettbewerb, der es ermöglicht, dass Gruppen, die nicht aus einer Sportart kommen, am Wettkampfgeschehen teilnehmen können. Der Spaß steht dabei im Vordergrund. Das Alter der Teammitglieder ist jeder Gruppe freigestellt. Die Teilnehmerzahl ist bei einigen Disziplinen auf sechs bis acht Personen begrenzt.

Der „Fun-TGW“ besteht aus drei Disziplinen. Die Gruppe wählt vorab von acht Disziplinen drei aus, wobei mindestens eine davon aus den Disziplinen eins bis vier stammen muss. Zur Auswahl standen die Disziplinen: Turnen in der Gruppe am Boden mit oder ohne Kasten, Singen in der Gruppe, Tanzen in der Gruppe, Gymnastik mit dem Handgerät in der Gruppe, Orientierungslauf, Staffellauf, Medizinball-Weitwurf sowie Schwimmstaffel.

Alle vor Ort erlernten Fähigkeiten wurden in einer großen Abschlussgala vor Publikum aufgeführt. Doch bis es soweit war, turnten, tanzten und feierten mehr als 300 Jugendliche fünf Tage lang unter dem Motto „Fluch der Karibik“.

In den vorherigen Wochen hatten die Verantwortlichen des TuS Glarum viel Energie in eine zum Thema passende Chorografie investiert, bei der auch Turnerinnen und Turner des TuS Sillenstede, MTV Jever und von TSR Olympia Wilhelmshaven mitwirkten. Am Ende konnte die Gruppe gegen starke Konkurrenz, wie schon vor zwei Jahren, einen hervorragenden dritten Platz in der Kategorie „Fun-TGW“ belegen.

Höhepunkte des TuJu-Treffs für die „Freibeuter“ waren neben den sportlichen Aktivitäten eine Nachtwanderung in tiefer Dunkelheit mit Gruselfaktor sowie eine Poolparty am zweiten Tag des TuJu-Treffs. Die Stadt-Rallye verlangte allen Teams der jeweiligen Sportvereine viel Orientierungssinn ab. An mehreren Stationen entlang der Wegstrecke absolvierten die Kleingruppen unterhaltsame Spiele wie Wattepusten oder Dreifußlauf.

Workshops und AGs haben die Teilnehmer ebenfalls genossen. Ob beim Rhönrad oder Ultimate Frisbee – für jeden Teilnehmer des TuJu-Treffs war etwas dabei. Um den Jugendlichen eine große Vielfalt an Sportangeboten in Form von angeleiteten Mitmachangeboten zu bieten, wurden teilweise Trainer und erfahrene Experten eingeladen. So wurden Bodenturnen, Hip-Hop-Tanz, Airtrack oder Trampolin-Springen für Anfänger oder Fortgeschrittene ermöglicht.

Als Zauberschüler kostümierte Helfer präsentierten zum Abschluss das Motto des nächsten Turnerjugendtreffs, der vom 9. bis 13. Oktober 2019 zum Thema „Harry Potter’s Zauberschule“ in Zeven stattfinden wird.