Sportvereine In Der Corona-Krise: TuS Glarum bewegt nun ein Jahr später

Glarum Rund eineinhalb Jahre lang haben sie geplant – doch nun müssen Lydia Huber, Mathi Päschel, Angelika Wiethölter, Elke Petrowski, Denise Richter, Ute Lohmann, Reinhard Milter und der Jugendrat des TuS Glarums ihre Aktionswoche schweren Herzens um ein Jahr schieben.

Ehrungen langjähriger Mitglieder Der TuS Glarum hat mehrere Mitglieder für langjährige Treue geehrt:

• 25 Jahre: Friedel Fischer, Martina Johanßen, Heide Diepold, Frauke Garten, Christa Gräfing, Elke Irion, Nadine Kloth, Helga und Sönke Kloth, Jeanette, Norbert und Anja Netzelmann, Helga Ziergiebel

• 30 Jahre: Heide und Rolf Bastrop, Anne Bültena, Annegret Carstens-Magner, Imke Rodenbach, Iris Rodenbach, Annegret Sutorius

• 35 Jahre: Mathi und Harald Päschel, Enno Dilling, Ingeborg Schmidt, Doris und Gerd Zunken, Kerstin Fremy, Christiane, Hartmut, Enno und Imke Garten, Wilfried Sutorius

• 40 Jahre: Peet Klischan, Christine Schumacher, Hannelore und Dieter Kutz, Rüdiger Babatz, Manfred Stück, Axel Weber, Angelika Wiethölter. Für besonderes Engagement wurden Iris Rodenbach, Deik Ebisch und Jan-Ole Elderts ausgezeichnet.

Unter dem Motto „TuS Glarum bewegt – nachhaltig“ sollte vom 6. bis 13. Juni mit einer Aktionswoche die neu gebaute Sporthalle gefeiert und zugleich der Verein vorgestellt werden. „Wir wollten Vereinsmitglieder, Nichtmitglieder und Sportmuffel zum nachhaltigen Mitmachen motivieren. Wir wollten Achtsamkeit gegenüber der Umwelt, sich selbst und den Mitmenschen wecken. Und wir wollten Ideen zur Nachhaltigkeit und Energieeffizienz für die neu erbaute Grundschul-Sporthalle einbringen“, sagt TuS-Vorsitzender Reinhard Milter. Kindergärten, Schulen, Energie- und Wasserversorger, Naturschutzinitiativen und Vertreter der Politik waren eingebunden.

Für die Idee der nachhaltigen Aktionswoche hat der TuS Glarum direkt vor Beginn des Corona-Shutdowns 10 000 Euro gewonnen: Der Verein hatte sich bei einem Ideenwettbewerb des Landessportbunds in Kooperation mit der Agentur für Energie und Klimaschutz und dem Umweltministerium beworben. „Als einer von zwei Vereinen haben wir den dicken Fisch geangelt und ein Preisgeld von 10 000 Euro gewonnen“, berichtet Milter. „Die Nachricht vom Gewinn hat eingeschlagen wie eine Bombe. Die Freude im Verein war riesengroß.“

Doch dann kam Corona. „Leider macht die Krise mit den Vereinen das, was sie am besten kann: sie nimmt ihnen die Freude an der Gestaltung ihrer Aktivitäten, indem sie große Unsicherheit über alles stülpt, was denn realisiert werden kann und was nicht“, bedauert Milter.

So hat sich der TuS Glarum entschlossen, die Aktionswoche ins nächste Jahr zu verschieben. Grund für diese Entscheidung war, dass die professionelle Organisation einer solchen Großveranstaltung für den Verein unter den gegebenen Umständen nicht möglich ist. „Wir bedauern diesen Entschluss sehr, wir hätten die Veranstaltung gern in diesem Jahr durchgeführt. Die Wettbewerbsjury hat bekräftigt, dass uns der Gewinn auch bei der Verschiebung erhalten bleibt. Ich hoffe, dass unser Vorhaben bei der zu erwartenden Veranstaltungsflut 2021 Resonanz erhält“, so Milter.