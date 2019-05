Haddien /Tain Es ist geschafft: Die Landjugend Jeverland hat am Sonntagabend pünktlich die 72-Stunden-Aktion zum Abschluss gebracht. Von Donnerstag, 18 Uhr, hatten die jungen Leute genau 72 Stunden zeit, um am Feldweg zwischen Tain und Tünnenser Weg einen Rastplatz anzulegen.

Was dort entstanden ist, kann sich sehen lassen: Ein Podest ragt übers Wasser eines tiefen Tümpels, davor laden eine Sitzbank mit der Aufschrift „Landjugend Jeverland“, ein Unterstand für Radfahrer und Wanderer, Sitzplätze mit Tischen sowie ein Fahrradständer zur Rast ein. Komplettiert wird das durch ein Hinweisschild und ein Insektenhotel.

Die Zeit war extrem knapp: Und wenn die Landjugend Jeverland nicht so viele Sponsoren gehabt hätte, die mit Materiallieferungen wie Holz, Farbe, Fahrzeugen, Verköstigung und Bauplänen geholfen hätten, wäre das Projekt gescheitert.

Direkt nach Bekanntgabe der Aufgabe durch den „Agenten“ am Donnerstagabend in Waddewarden liefen die Telefondrähte heiß. Es galt, schnell zu planen und den Unterstützern und Sponsoren durchzugeben, was benötigt wird – das hat geklappt.

Landjugend-Vorsitzender Marven Werntken ist sehr stolz auf die Leistung seiner Mannschaft bei Tain. „Wir haben mit rund 20 Helfern innerhalb von drei Tagen den Rasenplatz komplett neu gestaltet.“ Auch Niedersachsen Umweltminister hatte am Samstagmorgen zum Frühstück vorbeigeschaut und sich den Baufortschritt angeschaut. Er sprach der Landjugend seine Hochachtung aus.

Alle paar Jahre beteiligt sich die Landjugend Jeverland an der 72-Stunden-Aktion der Niedersächsischen Landjugend. Es ist jedes Mal eine Herausforderung, die gestellte Aufgabe zu erfüllen. Doch bisher hat es noch immer geklappt.

Schon vor acht Jahren waren Jugendliche und Ältere der Landjugend Jeverland dabei und hatten bei Landeswarfen an der ehemaligen Bahnstrecke von Jever nach Harlesiel einen Unterstand errichtet mit einem besonderen Blick in die freie Marschenlandschaft.

Und am Strand hat die Landjugend bei einer weiteren 72-Stunden-Aktion einen Menschenkicker gebaut.

Und als wenn der Wettergott mit der fleißigen Landjugend ein Einsehen gehabt hätte, blieb es trocken – der Himmel öffnete erst kurz vor Beendigung der 72-Stunden-Frist am Sonntagabend seine Schleusen.

Aber da saßen und standen die Beteiligten und einige Besucher und Neugierige schon im neu gebauten Unterstand und in Zelten und feierten ihre Leistung.