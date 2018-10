Heidmühle Die Bezirksliga-Fußballer des Heidmühler FC haben sich am Freitagabend mit einem 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den TSV Abbehausen Selbstvertrauen für das nachfolgende Friesland-Derby gegen Spitzenreiter TuS Obenstrohe geholt. Der Anstoß dieser prestigeträchtigen Partie erfolgt an diesem Dienstagabend um 19.30 Uhr ebenfalls vor heimischer Kulisse im Klosterpark.

Gegen Abbehausen hatte das Team des neuen HFC-Trainerduos Daniel Oleksyn/Niklas Fasshauer, das erneut selbst seine Fußballschuhe schnüren musste, trotz einer vorherigen zweiwöchigen Spielpause und weiterhin äußerst dünnen Spielerdecke gut in die Partie gefunden. Für das 1:0 sorgte Fasshauer in der 21. Minute höchstpersönlich. Im weiteren Verlauf trumpfte der gut aufgelegte Dardan Jashari im Abschluss groß auf und markierte gleich drei Treffer für die Heidmühler (27., 57, 88.). Zwischen den Pfosten der Platzherren hielt dabei – in Ermangelung eines etatmäßigen Schlussmanns – Feldspieler Giancarlo Orru seinen Kasten sauber.

„Wir hätten angesichts von vier, fünf weiteren hundertprozentigen Chancen sogar höher gewinnen können“, bilanzierte Oleksyn. So hatte etwa Jashari einen vierten Treffer auf dem Fuß, als er den gegnerischen Keeper schon umkurvte hatte, den Ball danach aber an die Latte des leeren Abbehauser Tores setzte.

Dagegen war TSV-Trainer Frank Meyer bedient: „Alle meine Spieler standen völlig neben sich. Diese verdiente Niederlage war mit diesem schwachen Auftritt nicht zu vermeiden.“ So war der TSV offensiv kaum in Erscheinung getreten. Einzig Adrian Dettmers (38.) traf mit einem Freistoß immerhin den Außenpfosten. „Wir waren zu langsam im Tempo und haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Hätte Sören Büsing im Tor oftmals nicht so prima gehalten, wäre die Niederlage noch höher ausgefallen“, meinte Meyer.

Trotz des klaren Spielverlaufs hatten die Platzherren nach der Pause aber noch einige bange Minuten zu überstehen. Grund: In der 73. Minute fiel die Flutlichtanlage für eine halbe Stunde aus. „Zum Glück hat der Unparteiische uns genügend Zeit zur Behebung des Fehlers gegeben“, atmete Fasshauer durch. Unterdessen lobte der Spielertrainer den Kombinationsfußball seiner Mannschaft: „Vor allem beim dritten Tor haben wir mit wenig Ballkontakten die TSV-Abwehr ausmanövriert.“ Er bemängelte allerdings bei seiner Truppe, dass gegen die TSV-Abseitsfalle besser taktiert hätte werden müssen.