Fußball-Bezirkspokal In Heidmühle: HFC-Trainerlob trotz Pokal-Aus

Heidmühle Trotz einer starken Leistung im ersten Pflichtspiel der neuen Saison 2020/2021 haben die Bezirksliga-Fußballer des Heidmühler FC am Mittwochabend die große Überraschung verpasst. Die Elf von HFC-Coach Daniel Oleksyn musste sich dem vorab klar favorisierten Landesligisten Frisia Wilhelmshaven am Ende mit 0:2 (0:1) geschlagen geben und verpasste somit den Sprung in die zweite Runde des Bezirkspokals.

In dieser bekommt es Heidmühles Liga-Rivale TuS Obenstrohe, der zum Auftakt des Pokalwettbewerbs ein Freilos hatte, am kommenden Mittwoch, 9. September, um 19.30 Uhr auswärts mit dem Sieger des an diesem Freitag angesetzten Erstrunden-Duells zwischen TuS Lehmden und SV Wilhelmshaven zu tun.

Couragierter Auftritt

Indes hatten die Heidmühler im heimischen Klosterpark den Frisianern über weite Strecken ein Flutlichtspiel auf Augenhöhe geliefert. „Das war wirklich ein couragierter Auftritt meiner Mannschaft, für den wir uns zwar leider nichts kaufen können“, bilanzierte Oleksyn: „Aber das war von der Art und Weise eine ganz andere Vorstellung als in den Vorbereitungsspielen und ein deutlicher Schritt nach vorn.“

Dabei hatten die Gastgeber die vermeintliche 1:0-Führung durch Joshua Titz nach einer Ecke von Marten Niemeyer erzielt (16. Minute). Jedoch wollte der Unparteiische zuvor ein Foulspiel an WSC-Torhüter Deik Oetjen gesehen haben und versagte dem „Treffer“ die Anerkennung.

Doch der HFC hielt weiter wacker dagegen. Allerdings gingen die Gäste aus der Jadestadt dank eines Traumtores von Max Weickert aus 26 Metern Entfernung an die Unterkante der Latte in Führung (30.). Gute Chancen auf HFC-Seite besaßen Tom Horn und Lasse-Yannik Patelt.

Schippe draufgelegt

„Wir haben nach der Pause sogar noch eine Schippe draufgelegt“, analysierte Oleksyn. Hallo-Wach-Moment war eine Großchance von Frisias Ouly Magouhi kurz nach Wiederbeginn. „Danach waren wir spielbestimmend und hätten sogar noch einen Elfer zugesprochen bekommen können“, sagte Oleksyn. Doch seine Elf drängte vergeblich auf den Ausgleich, wobei Julien Stresow im Abschluss zweimal am gegnerischen Torwart scheiterte (81., 85.).

Aufseiten der Frisianer sorgte Patrick Degen, der zuvor einen Hochkaräter ungenutzt gelassen hatte, kurz vor Schluss für den aus Sicht der Gäste erlösenden zweiten Treffer des Abends (89.).