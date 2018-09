Heidmühle Mit einer hohen 1:4 (0:1)-Niederlage und zwei Gelb-Roten Karten endete das Heimspiel der stark ersatzgeschwächten Bezirksliga-Fußballer des Heidmühler FC am Freitagabend gegen den SV Wilhelmshaven. Hatten sich die Friesländer in der zweiten Runde des Bezirkspokals Anfang August noch verdient mit 1:0 gegen den SVW durchgesetzt, kassierten sie nun im Klosterpark bereits die dritte Niederlage der noch jungen Saison.

„Keine Frage, der SVW war die bessere Mannschaft, aber das Ergebnis spiegelt den Verlauf nicht wider“, bilanzierte Coach Markus Olbrys zerknirscht: „Wir hatten diesmal Probleme im Mittelfeld, weil dort zwei, drei Spieler einen schwachen Tag erwischt haben – das ist manchmal so im Fußball. Leider hatten wir dadurch unterm Strich zu wenig Zug nach vorn.“

Und so waren Torchancen für den gastgebenden Landesliga-Absteiger – anders als auf der Gegenseite – vor der Pause dann auch eine echte Rarität. Dagegen waren die vom quirligen Le-Minh Ly und David Jahdadic angetriebenen Wilhelmshavener durch einen verwandelten Foulelfmeter von Christopher Nickel mit 1:0 in Front gegangen (37.). Die Entstehung sollte für die Platzherren zugleich der erste große Aufreger des Abends über die Unparteiischen sein. „Der Ball war sauber geklärt worden – das war kein Elfmeter“, ärgerte sich Olbrys.

Nach Wiederbeginn versuchten die Heidmühler auf den Ausgleich zu drängen, wurden aber durch ein Eigentor von Lennart Brunet, der nach einer Flanke am zweiten Pfosten stehend eigentlich zur Ecke klären wollte, ausgebremst – 0:2 (56.). „Damit fing das Elend richtig an“, sagte Olbrys vor allem mit Blick auf gleich zwei ausgebliebene Elfmeterpfiffe für seine Mannschaft: „Zunächst war Tarek El-Ali im SVW-Strafraum zu Boden gezogen worden, dann wurde ein klares Handspiel nach einer Flanke in den Sechzehner trotz unserer Proteste nicht geahndet.“

Durch einen indirekten Freistoß markierte Henning Röbke dann das 3:0 für den SVW (79.). „Das war zuvor aber nie und nimmer ein Rückpass – und damit auch kein Freistoß“, echauffierte sich Olbrys. Auch das 0:4 von Nickel (89.) resultierte aus einer äußerst strittigen Szene. So hatte der Schiedsrichterassistent bei diesem SVW-Konter wegen Abseits die Fahne gehoben, doch ließ der Schiedsrichter sehr zum Ärger der Heidmühler weiterspielen. „Ich kann nicht verstehen, wie zu solch einem Derby, bei dem sich immer ein heißes Spiel entwickeln kann, solch ein unerfahrenes Schiedsrichter-Trio geschickt wird“, betonte Olbrys.

Zumal es in der hektischen Schlussphase, in der Aaron Siebert noch der Ehrentreffer zum 1:4 gelang (90.), noch dicker für den HFC gekommen war: So bekamen sowohl Tarek El-Ali (wegen Beifallklatschens in Richtung der Unparteiischen) als auch Zytur (wegen angeblichen Meckerns) die Gelb-Rote Karte gezeigt und sind im nächsten Spiel gesperrt.