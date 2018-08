Heidmühle Im Duell zweier Ligarivalen haben die Bezirksliga-Fußballer des Heidmühler FC am Mittwochabend die Fahrkarte in die vierte Runde des Bezirkspokals gesichert. Das Team von Trainer Markus Olbrys setzte sich im heimischen Klosterpark mit 6:4 nach Elfmeterschießen gegen Frisia Wilhelmshaven durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2 (1:2) gestanden.

„Aufgrund der Leistungssteigerung nach der Pause geht der Sieg letztlich absolut in Ordnung“, bilanzierte Olbrys. Was dem Coach allerdings weiterhin Kopfzerbrechen bereitet, ist die aktuelle Vielzahl an schweren Schnitzern, die von den Gegnern mit Gegentreffern bestraft werden. „Wie schon zuvor im Liga-Spiel gegen Bümmerstede waren wir erneut an allen Gegentoren beteiligt.“

Im Pokalspiel gegen Frisia hatte seine Mannschaft die Gäste aus der Jadestadt in der siebten Minute nicht richtig angegriffen und kassierte prompt das 0:1 durch Julian Mülder. „Dennoch haben wir auch vor der Pause gar nicht so schlecht nach vorne gespielt“, erklärte Olbrys. Lohn der Mühen war der 1:1-Ausgleich durch Jascha Meine (23.). „Danach habe ich gedacht, würde sich unser Spiel beruhigen, doch ein schwerer Fehler im Spielaufbau hat uns nur fünf Minuten später einen Strich durch diese Rechnung gemacht“, bedauerte Olbrys. Erneut war Mülder zur Stelle und brachte die Gäste mit 2:1 in Front (28.).

Nach dem Seitenwechsel brachte der HFC-Trainer dann den angeschlagenen Dardan Jashari (Rückenprobleme), der das Offensivspiel der Platzherren daraufhin gleich mächtig ankurbelte. „Er hat mit seiner Laufbereitschaft und seinem Einsatz für eine ganz andere Spielkultur gesorgt“, lobte Olbrys den Routinier: „In der zweiten Halbzeit war es dann praktisch ein Spiel auf ein Tor mit vielen Chancen.“

Dennoch mussten die Gastgeber bis zur 86. Minute warten, bis Nikolai Kück nach einer Flanke von Tarek El Ali das erlösende 2:2 markierte. Im anschließenden Elfmeterschießen hatten die Heidmühler die besseren Nerven. So trafen Jashari, Giancarlo Orru, Aron Siebert und Tarek El-Ali, währen zwei Frisia-Schützen ihr Ziel vom Punkt verfehlten.

In der vierten Runde des Bezirkspokal bekommt es der HFC am Mittwoch, 3. Oktober, zu Hause mit dem Sieger der Partie SV Quitt Ankum - SV Holthausen-Biene zu tun.