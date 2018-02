Heidmühle Das große Jugend-Fußballturnier des Heidmühler FC um den Nordfrost-Cup hat eine große Tradition und bereits unzählige Nachwuchsteams von nah und fern zum sportlichen Wettstreit in den Klosterpark gelotst. Bei der bereits 44. Auflage dieses Turnierklassikers in diesem Jahr gibt es nun eine gravierende Änderung. Statt wie gewohnt über die Pfingstfeiertage, werden die Turniersieger nun erstmals am Ende der Sommerferien, genauer am 11. und 12. August, ermittelt.

„Diese zeitliche Verschiebung haben wir von der HFC-Fußballabteilung zusammen mit unserem Hauptsponsor Nordfrost, der uns dankenswerterweise schon so lange die Treue hält, beschlossen“, erläutert Michael Ruf, Abteilungsleiter Juniorenfußball im HFC, und fügt hinzu: „In den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, dass der Durchführungszeitraum zu Pfingsten immer weniger in den Kalender unserer Fußballmannschaften passt.“

In diesem Zusammenhang verweist Ruf auf die Vielzahl an Spielausfällen auch in dieser Saison wegen der anhaltend widrigen Witterungs- und Platzverhältnisse: „Das bedeutet, dass die ersten angesetzten und ausgefallenen Spiele an freien Wochenenden wie Ostern oder Pfingsten nachgeholt werden müssen.“ Dies wiederum würde auch in diesem Jahr im Umkehrschluss zu kurzfristigen Absagen von bereits für den Nordfrost-Cup gemeldeten Mannschaften führen.

„Um zur bekannten Attraktivität des Turniers zurückzukehren, welche den Heidmühler FC über die Grenzen Frieslands hinaus bekannt gemacht hat, werden wir den sportlichen Wert des Turnieres wieder in den Mittelpunkt bringen“, betont Ruf: „Damit dies gelingen kann, haben wir den Durchführungszeitpunkt von Pfingsten weg, in die Vorbereitungsphase der folgenden Saison gelegt.“ In dieser Phase seien alle leistungsstarken Teams auf der Suche nach Testspielen, die der HFC mit dem Nordfrost-Cup anbieten möchte: „Und dies erhöht den sportlichen Stellenwert!“