Heidmühle Als vollen Erfolg haben die Organisatoren des Heidmühler FC die vierte Auflage der Jugend-Fußball-Turnierserie um den Sykes-Cup gewertet. „Es gab im direkten Nachgang viel Lob von den Teilnehmern für ein super organisiertes Turnier mit einem klasse Drumherum“, freute sich Chef-Organisator Ralf Hohaus stellvertretend für seine Mitstreiter: „Das ist das beste Lob für unser Veranstalter-Team und bestätigt unseren Weg mit einer Turnierreihe übers Jahr gesehen, zu der je zwei Feld- und Hallenturnieren gehören.“

Um die Siegerpokale wurde beim Familien-Fußballfest im Klosterpark diesmal an einem Tag in den Altersklassen E-, F- und G-Junioren gekämpft. Im umfangreichen Rahmenprogramm waren derweil die D- bis B-Junioren des HFC im Streetsoccer-Court fleißig als Helfer im Einsatz, während die vereinseigenen A-Junioren das Geschehen am Speedometer und beim Torwandschießen in Eigenregie im Griff hatten.

„Super klasse!“, lobte Hohaus und fand in der Gesamtbilanz doch einen kleinen Wermutstropfen: „Leider war je ein F- und E-Jugendteam nicht angereist, was natürlich für das Turnierteam undankbar und nur sehr kurzfristig zu kompensieren war. Doch der Turnierleitung und allen Teilnehmern gilt für die super unkomplizierte Art ein großes Dankeschön, da hier und da dann Spieler in fremden Teams ausgeholfen haben. Das ist Fairplay!“

Und genau dieses sei auch auf dem Platz umgesetzt worden. So habe es keine Verletzungen und Unsportlichkeiten gegeben: „Das ist nur mit tollen Teams und einem echten Miteinander möglich“, betonte Hohaus.

Zum Sportlichen: Trotz zu Beginn widriger Witterungsbedingungen durch Regen entwickelten sich von Beginn an spannende Spiele im gut gefüllten Klosterpark. Den Turniersieg bei den E-Junioren sicherte sich im Endspiel der SV Brake, der die gastgebenden Heidmühler trotz großer Gegenwehr mit 2:0 besiegen konnte. Im Spiel um Platz drei hatte zuvor BW Borssum mit 2:0 gegen den STV Wilhelmshaven die Oberhand behalten. Die JSG Wangerland wurde Sechster, der TuS Sillenstede Achter.

Auch bei den F-Junioren standen Lokalmatadore im Finale – und zogen ebenfalls den Kürzeren. So unterlag der Heidmühler FC II den Gästen von BW Papenburg mit 1:4. Ebenso deutlich siegte indes der HFC I im kleinen Finale gegen den SV Wilhelmshaven und sicherte sich mit einem 4:1 den Bronzerang. Der FSV Jever wurde Fünfter.

Bei den Jüngsten, den G-Junioren, sicherte sich Atlas Delmenhorst dank eines 3:0-Erfolges gegen SF Wüsting den Siegerpokal. Im friesischen Duell um Platz drei behielt der TuS Dangastermoor mit 2:1 gegen den Heidmühler FC I die Oberhand. Das Spiel um Platz fünf gewann unterdessen der HFC I knapp mit 1:0 gegen das Team 2.