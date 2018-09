Heidmühle trennt sich von Olbrys

Heidmühle Paukenschlag im Klosterpark: Fußball-Bezirksligist Heidmühler FC hat sich am Donnerstagabend mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Markus Olbrys getrennt. „In einem einvernehmlichen Gespräch, wurde die Zusammenarbeit beendet“, heißt es in einer kurzen Pressemitteilung, die der Verein am späten Freitagnachmittag verschickt hat: „Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Markus für die geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine sportliche Zukunft alle Gute.“

Trennung durchgesickert

Zuvor war gegen Freitagmittag die Trennung bereits durchgesickert, nachdem die Spieler am Donnerstagabend zunächst nur via Whatsapp in Kenntnis gesetzt worden waren. Beim Abschlusstraining am Freitagabend wollte Fußball-Abteilungsleiter Oliver Fuhlhage der Mannschaft persönlich die Gründe für die Entscheidung erläutern.

Kurios: Völlig überrascht von der Entwicklung zeigte sich noch am frühen Freitagnachmittag der Sportliche Leiter Josef d’Amico, der zurzeit aus gesundheitlichen Gründen kürzer tritt und über die Entscheidung noch nicht informiert worden war.

Dass die Verantwortlichen mit der Trennung in erster Linie auf den bislang äußerst durchwachsenen Saisonverlauf des Landesliga-Absteigers reagiert haben, verneinte Fuhlhage auf Nachfrage der NWZ. „Das ist nie ein Thema gewesen“, erklärte der Abteilungsleiter. Olbrys hatte zu Saisonbeginn den direkten Wiederaufstieg zum Saisonziel erklärt, mit seinen Mannen aus den ersten acht Spielen jedoch lediglich zwölf Punkte geholt und bereits vier Niederlagen kassiert. Allerdings geht das HFC-Team seit Wochen personell auch absolut auf dem Zahnfleisch.

Aus Vereinskreisen war nach Bekanntwerden der Trennung kolportiert worden, dass nicht nur der sportliche Misserfolg zur Trennung geführt habe. Vor allem Olbrys Reaktionen bei der 1:4-Heimpleite gegen den SV Wilhelmshaven, als der am Spielfeldrand meist sehr impulsive HFC-Coach das Schiedsrichtergespann massiv kritisiert haben soll, hätten zur Trennung beigetragen. „Wir haben uns darauf geeinigt, die genauen Gründe für den Trainerwechsel intern zu belassen“, erklärte Fuhlhage auf Nachfrage.

Spieler-Duo übernimmt

Fakt ist: Als Nachfolger betreuen nun zwei Spieler die Mannschaft. Daniel Oleksyn übernimmt das Traineramt und soll nur noch in absoluten personellen Notlagen auf dem Spielfeld zum Einsatz kommen. Torjäger Niklas Fasshauer wird ab sofort zum spielenden Co-Trainer. Zudem bleibt Jürgen Klostermann Torwart-Trainer.