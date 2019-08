Heidmühle gegen Frisia unter Druck

Heidmühle Nach nur einem Sieg aus den ersten vier Saisonspielen wäre die Zeit bei den Bezirksliga-Fußballern des Heidmühler FC reif für ein Erfolgserlebnis in Form von drei Punkten, um den zumindest ergebnistechnisch ansonsten kapitalen Saison-Fehlstart noch zu verhindern. Allerdings hat es der Gegner an diesem Freitagabend in sich. Denn zu Gast ist ab 20 Uhr im heimischen Klosterpark das hochgehandelte Team von Frisia Wilhelmshaven, das sich zuletzt durch einen 3:0-Sieg im hitzigen Stadtderby gegen den SV Wilhelmshaven weiteres Selbstvertrauen geholt hat.

Derweil hatte HFC-Coach nach der 2:4-Pleite beim FC Rastede Redebedarf mit seiner Mannschaft angekündigt. Diese hatte in den ersten 30 Minuten die Vorgaben aus dem Training nicht umgesetzt und war mit 0:3 ins Hintertreffen geraten. Oleksyn: „Die Jungs haben gegenüber der Vorwoche ein ganz anderes Gesicht gezeigt, das musste aufgearbeitet werden, denn Frisia kommt mit viel Rückenwind in den Klosterpark.“