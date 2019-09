Heidmühle feiert Erfolg im Derby

Heidmühle Befreiungsschlag nach holprigem Saisonstart geglückt: Ausgerechnet im ebenso umkämpften wie packenden Derby gegen die favorisierte Elf von Frisia Wilhelmshaven haben die Bezirksliga-Fußballer des Heidmühler FC ihren zweiten Saisonsieg eingefahren. Das Team von HFC-Coach Daniel Oleksyn setzte sich im Flutlichtspiel im heimischen Klosterpark mit 3:2 (2:2) gegen die Gäste aus der Jadestadt durch.

„Das war eine super Teamleistung. Alle, auch die Einwechselspieler, haben ihren Job klasse gemacht“, freute sich Oleksyn und fügte mit Blick auf die nächsten schweren Aufgaben hinzu: „Der Sieg war in unserer aktuellen Situation sehr wichtig und stimmt uns zuversichtlich.“

Nach dem frühen, schön herausgespielten Heidmühler Führungstreffer von Keno Siebert (4. Minute) hatten die Frisianer zwar durch den agilen Zugang Patrick Degen (zuvor Atlas Delmenhorst) schnell per Kopfball ausgeglichen (7.), sich gegen tiefer stehende Gastgeber ein optisches Übergewicht erarbeitet und waren erneut durch Degen per Freistoß aus spitzem Winkel in Führung gegangen (27.). Doch setzte Wilhelmshavens Tim Rister einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter (Oleksyn: „Aus meiner Sicht war das kein Elfer, sondern ein Geschenk“) nur an den Pfosten.

„Das verpasste 1:3 hat uns natürlich in die Karten gespielt und war noch mal ein Weckruf“, analysierte Oleksyn. Als kurz vor der Pause der zuvor für den angeschlagenen Jakub Kurzawa eingewechselte Tobias Münkewarf mit einem platzierten Fernschuss aus 25 Metern auch noch zum 2:2 ausglich (43.), war die Partie wieder völlig offen.

„Die Jungs haben nach der Pause vor vielen Zuschauern alles reingehauen und wenig Großchancen zugelassen“, lobte Oleksyn. Den umjubelten Siegtreffer erzielte HFC-Torjäger Niklas Fasshauer (75.) mit einem Schuss durch die „Hosenträger“ des Frisia-Schlussmannes.