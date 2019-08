Heidmühle Wenn am Jadebusen eine kleine Schar bärenstarker Spitzenathleten aus Afrika und anderen Nationen gemeinsam mit knapp 2000 Breitensportlern die Laufschuhe schnürt, ist es wieder soweit: So findet an diesem Samstag bereits die 33. Auflage des internationalen Schortenser Jever-Fun-Laufes rund um das Bürgerhaus statt. Der erste Startschuss bei dieser Traditionsveranstaltung erfolgt um 13.30 Uhr.

Die stolze Zahl von 768 Voranmeldungen liegt den Organisatoren des Heidmühler FC für den 10-km-Lauf mit Teamwertung (16.30 Uhr) vor. Allein 351 dieser Starter nehmen aus Anlass der NWZ-Aktion „Lauf geht’s“ teil. Sie nutzen den Jever-Fun-Lauf zum dritten Mal in Folge als „Meilenstein“, um sich weiter auf den finalen Halbmarathon im Oktober in Oldenburg vorzubereiten. Bei „Lauf geht’s“ werden die Teilnehmer sechs Monate lang bei regelmäßigen Lauftreffs von qualifizierten Lauftrainern betreut.

Startzeiten Beim 33. internationalen Schortenser Jever-Fun-Lauf liegen für diesem Samstag ab 13.30 Uhr rund 1600 Voranmeldungen vor. Nachmeldungen – auch für die Staffeln – sind am Wettkampftag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf möglich. Voranmelder können ihre Startunterlagen bereits an diesem Freitag von 15 bis 18 Uhr im Bürgerhaus (Weserstraße 1) in Empfang nehmen. Weiter geht’s Samstag ab 10 Uhr. Die Laufstrecke führt rund ums Heidmühler Zentrum. Die Starts variieren je nach Wettbewerb – das Ziel aller Läufe ist beim Bürgerhaus. Auf der gesamten Strecke herrscht ein Fahrverbot. 13.30 Uhr: Bambinilauf (0,4 km) für Kinder (Jahrgang 2012 und jünger). 14 Uhr: Schülerinnenlauf 1 englische Meile. 14.30 Uhr: Schülerlauf 1 englische Meile (beide Jg. 2004 bis 2013). 15.15 Uhr: 5-km-Lauf inkl. Firmenwertung (Jg. 2009 und älter). 15.20 Uhr: 5 km Walking/Nordic Walking (offen für alle). 16.30 Uhr: 10-km-Lauf inkl. Teamwertung (Jg. 2007 und älter). 19 Uhr: Hauptlauf über 10 englische Meilen inkl. Staffelwettbewerb (Jg. 2004 und älter) .

„Unter diesen Lauf-geht’s-Startern sind auch viele Frauen über 50 Jahre und Laufanfänger“, weiß Organisations-Chef Rudi Budweg: „Dass sie bei uns die 10-Kilometer-Distanz meistern, da kann ich nur den Hut vor ziehen!“

Auch beim 5-km-Lauf (15.15 Uhr) mit Firmenwertung ist die Zahl der Voranmelder (463) gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben. Leichte Abstriche müssen die Veranstalter indes wohl bei den Schülerinnen (35) und Schülern (47) machen, die ab 14 Uhr bzw. 14.30 Uhr eine englische Meile absolvieren wollen. Der Rückgang dürfte auch dem zeitgleichen, landesweiten Einschulungstermin geschuldet sein.

Abzuwarten bleibt, wie viele Aktive am Samstag von der Möglichkeit Gebrauch machen nachzumelden. Dies ist – auch für Staffeln – bis eine Stunde vor dem Start eines jeden Laufes möglich.

Höhepunkt des Jever-Fun-Laufes ist auch bei der 33. Auflage ab 19 Uhr der abschließende Hauptlauf über 10 englische Meilen (16,09 km) mit Staffellauf (je 4 Teilnehmer), für den bislang rund 170 Aktive gemeldet haben.

Titelverteidigerin als Gejagte

In der weiblichen Konkurrenz wird Titelverteidigerin Tabitha Gichia die Gejagte sein. Im Vorjahr hatte die Kenianerin trotz Magenkrämpfen in 55:09 Min. die Nase vorn. Dass die 34-Jährige gut drauf ist, bewies sei vor Kurzem bei einem Halbmarathon in Göteburg mit einer 52er-Durchgangszeit über 10 Meilen. Zum Vergleich: Der Heidmühler Streckenrekord von Naom Jebet (Kenia) aus 2017 liegt bei 52:27 Minuten.

Die für Samstag von Budweg ebenfalls erwartete Lilian Jelagat musste indes kurzfristig absagen, weil sie beim geplanten Abflug am Mittwoch aus ihrer kenianischen Heimat keinen Reisepass vorweisen konnte. Grund: Für einen anderen Lauf hatte sie bei der chinesischen Botschaft ein Visum beantragt, doch der Pass kam nicht rechtzeitig zurück. Zum Favoritenkreis in Heidmühle zählt neben drei anderen Keniarinnen auch die Niederländerin Ruth van der Meijden, die sich auf den Chicago-Marathon vorbereitet.

Bei den Männern freut sich Budweg auf „eine hochinteressante Gruppe“ europäischer Läufer, die es mit den Favoriten aus Afrika aufnehmen will. Budwegs Geheimfavorit bleibt aber Joseph Mbatha Nzioki (Jahrgang 1995): „Die ganz jungen Afrikaner kennen über diese Distanz keine Grenzen, die haben ein Wahnsinns-Potenzial!“

Hinter vier weiteren Kenianern gehört der Ire Paul Pollock zu einem angriffslustigen Verfolgerfeld. In diesem dürften auch der Deutsche Meister über 50 km, Marcel Bräutigam (GuthsMuths-Rennsteiglaufverein), sowie die mehrfachen Deutschen Meister Tobias Blum (LC Relingen) und Philipp Pflieger (LG Regensburg) für Furore sorgen.

Auch deutsche Spitze am Start

„Natürlich versuche ich immer, auch die deutsche Spitze nach Schortens zu locken. Philipp hatte ich schon länger im Visier“, verrät Budweg: „Sein Versprechen: Wenn ich an den Start gehe, gebe ich immer alles. Darauf freuen wir uns!“

Gerne hätte Budweg auch den Vorjahres-Sechsten Jan Knutzen (SG akquinet Lemwerder) wieder dabei gehabt. Doch wegen einer Achillessehnenverletzung muss der „Lokalmatador“ passen.